У вівторок, 10 лютого, у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключень світла по всій Україні

Як повідомили в Укренерго, причина запровадження графіків – наслідки російських ракетно-дронових обстрілів енергетичних об’єктів України.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії закликали споживати електрику ощадливо, коли вона з’явиться за графіком.

Графіки відключення світла у Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії, які будуть діяти завтра на Київщині.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області

Як вимикатимуть електроенергію завтра на Дніпропетровщині можна дізнатися із графіків ДТЕК.

Графіки відключення світла в Одеській області

Компанія ДТЕК виклала графіки обмеження постачання електрики, які будуть діяти завтра, 10 лютого, у регіоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів заявив, що об’єкти української атомної генерації, які повʼязані з атомними станціями, залишаються постійними мішенями російських військ.

Глава держави наголосив, що потрібно більше захисту та комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу.

Учора міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною після масованої атаки Росії 7 грудня.

За його словами, 8 лютого Київ отримав додаткові 9 МВт генерації.

