Графіки відключень світла 10 лютого діятимуть в усіх регіонах України
У вівторок, 10 лютого, у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості.
Графіки відключень світла по всій Україні
Як повідомили в Укренерго, причина запровадження графіків – наслідки російських ракетно-дронових обстрілів енергетичних об’єктів України.
– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.
В енергетичній компанії закликали споживати електрику ощадливо, коли вона з’явиться за графіком.
Графіки відключення світла у Київській області
ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії, які будуть діяти завтра на Київщині.
Графіки відключення світла у Дніпрі та області
Як вимикатимуть електроенергію завтра на Дніпропетровщині можна дізнатися із графіків ДТЕК.
Графіки відключення світла в Одеській області
Компанія ДТЕК виклала графіки обмеження постачання електрики, які будуть діяти завтра, 10 лютого, у регіоні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів заявив, що об’єкти української атомної генерації, які повʼязані з атомними станціями, залишаються постійними мішенями російських військ.
Глава держави наголосив, що потрібно більше захисту та комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу.
Учора міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною після масованої атаки Росії 7 грудня.
За його словами, 8 лютого Київ отримав додаткові 9 МВт генерації.