Силы обороны Украины поразили пункт управления, склады боеприпасов и беспилотников российских войск.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение пункта управления и складов РФ

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области России поражен пункт управления подразделения Воздушно-десантных войск.

В то же время в районе населенного пункта Новоалексеевка на временно оккупированной территории Херсонской области Силы обороны Украины нанесли удары по складу боеприпасов российской армии.

Кроме этого, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и компонентами в районе города Ростов-на-Дону Ростовской области России по результатам предыдущих поражений.

По предварительным данным Генштаба, уничтожено около 6 тыс. FPV-беспилотников. Также повреждения получили еще несколько контейнеров с дронами. Потери армии России и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут системно осуществлять действия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских войск.

