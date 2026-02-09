ВСУ уничтожили 6 тыс. российских FPV-дронов и поразили пункт управления врага
- Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления российского подразделения под Суджей и уничтожили склад боеприпасов на оккупированной Херсонщине.
- Также в районе Ростова-на-Дону подтверждена ликвидация около 6 тыс. российских FPV-дронов и компонентов к ним.
Силы обороны Украины поразили пункт управления, склады боеприпасов и беспилотников российских войск.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение пункта управления и складов РФ
По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области России поражен пункт управления подразделения Воздушно-десантных войск.
В то же время в районе населенного пункта Новоалексеевка на временно оккупированной территории Херсонской области Силы обороны Украины нанесли удары по складу боеприпасов российской армии.
Кроме этого, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и компонентами в районе города Ростов-на-Дону Ростовской области России по результатам предыдущих поражений.
По предварительным данным Генштаба, уничтожено около 6 тыс. FPV-беспилотников. Также повреждения получили еще несколько контейнеров с дронами. Потери армии России и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут системно осуществлять действия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских войск.