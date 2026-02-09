Сили оборони України уразили пункт управління, склади боєприпасів та безпілотників російських військ.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження пункту управління і складів РФ

За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 9 лютого у районі міста Суджа Курської області Росії уражено пункт управління підрозділу Повітряно-десантних військ.

Водночас у районі населеного пункту Новоолексіївка на тимчасово окупованій території Херсонської області Сили оборони України завдали ударів по складу боєприпасів російської армії.

Крім цього, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та компонентами у районі міста Ростов-на-Дону Ростовської області Росії за результатами попередніх уражень.

За попередніми даними Генштабу, знищено близько 6 тис. FPV-безпілотників. Також пошкоджень зазнали ще декілька контейнерів з дронами. Втрати армії Росії та масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно здійснюватимуть дії, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських військ.

