ЗСУ знищили 6 тис. російських FPV-дронів і уразили пункт управління ворога
- Сили оборони України успішно уразили пункт управління російського підрозділу під Суджею та знищили склад боєприпасів на окупованій Херсонщині.
- Також у районі Ростова-на-Дону підтверджено ліквідацію близько 6 тис. російських FPV-дронів та компонентів до них.
Сили оборони України уразили пункт управління, склади боєприпасів та безпілотників російських військ.
Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження пункту управління і складів РФ
За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 9 лютого у районі міста Суджа Курської області Росії уражено пункт управління підрозділу Повітряно-десантних військ.
Водночас у районі населеного пункту Новоолексіївка на тимчасово окупованій території Херсонської області Сили оборони України завдали ударів по складу боєприпасів російської армії.
Крім цього, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та компонентами у районі міста Ростов-на-Дону Ростовської області Росії за результатами попередніх уражень.
За попередніми даними Генштабу, знищено близько 6 тис. FPV-безпілотників. Також пошкоджень зазнали ще декілька контейнерів з дронами. Втрати армії Росії та масштаби завданих збитків уточнюються.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно здійснюватимуть дії, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських військ.