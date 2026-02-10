Київ запровадив одноразову виплату 40 тисяч гривень для мешканців будинків, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Допомога 40 тисяч гривень після прориву труб в Києві: як отримати

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда повідомила, що столиця передбачила матеріальну допомогу 40 тис. гривень для мешканців Києва, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах внаслідок ворожих обстрілів.

Зазначається, що підтримку надаватимуть для випадків, які сталися з 1 січня цього року, зокрема, у межах міської програми під назвою Турбота. Назустріч киянам.

– Ми бачимо ситуації, коли після обстрілів у будинках пошкоджуються мережі, квартири лишаються без води чи тепла, відбуваються підтоплення та пориви труб. Людям потрібно терміново відновлювати житло, а це завжди додаткові та непередбачені витрати. Тому місто запроваджує конкретну фінансову підтримку, щоб допомогти родинам швидше повернутися до нормальних умов життя, – пояснила Хонда.

Вона додала, що отримати виплату зможе один із власників або співвласників пошкодженого житлового приміщення.

Також, за її словами, передбачена додаткова одноразова допомога для малозабезпечених киян, які вже отримують державну соціальну підтримку й також постраждали від обстрілів.

Зауважується, що розмір такої виплати буде становити один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Як отримати одноразову допомогу 40 тисяч гривень за прорив труб у Києві

Для того, щоб отримати одноразову матеріальну допомогу 40 тис. гривень за прорив труб у Києві, необхідно подати заяву та наступні документи до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА:

паспорт і РНОКПП (ІПН);

документ, що підтверджує право власності на житло;

довідку від керуючої компанії, ОСББ або ЖБК про пошкодження інженерних мереж;

банківські реквізити для перерахування коштів.

Подати документи можна:

особисто за адресою – просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116;

електронною поштою – social@kyivcity.gov.ua

Також вказаний телефон для консультацій – (044) 366-59-70.

Джерело : КМДА

