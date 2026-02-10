Самая сложная ситуация со светом в Сумской, Харьковской и Полтавской областях — Зеленский
- Зеленский заслушал доклады о ситуации в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
- Президент заявил о запоздалой реакции местных властей на длительные отключения света.
- Отдельно обратил внимание на проблемы с электроснабжением в Кривом Роге.
Сегодня, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел электронное совещание по ситуации в энергетике в регионах Украины.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Ситуация со светом
По словам президента, он заслушал доклады о ситуации в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где сейчас наиболее сложная ситуация с электроснабжением.
— Не во всех общинах проблемы решаются своевременно, и по этому должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой, — подчеркнул глава государства.
По словам Владимира Зеленского, Воздушные силы должны оперативнее нарастить защиту Харьковской области и других областей, граничащих с Россией, от ударных дронов.
— Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся, — заявил глава государства.
В части общин Одесской области власти принимают меры для поддержки людей, чьи дома отапливаются электричеством.
Также во время электронного совещания в Министерстве внутренних дел доложили о получении от партнеров генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Зеленский поблагодарил все страны, которые помогают городам Украины.
По состоянию на 10 февраля, в Киеве более 1100 многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах пока невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Еще 200 домов в разных районах тоже без тепла.