Сегодня, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел электронное совещание по ситуации в энергетике в регионах Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Ситуация со светом

По словам президента, он заслушал доклады о ситуации в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где сейчас наиболее сложная ситуация с электроснабжением.

— Не во всех общинах проблемы решаются своевременно, и по этому должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой, — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, Воздушные силы должны оперативнее нарастить защиту Харьковской области и других областей, граничащих с Россией, от ударных дронов.

— Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся, — заявил глава государства.

В части общин Одесской области власти принимают меры для поддержки людей, чьи дома отапливаются электричеством.

Также во время электронного совещания в Министерстве внутренних дел доложили о получении от партнеров генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Зеленский поблагодарил все страны, которые помогают городам Украины.

По состоянию на 10 февраля, в Киеве более 1100 многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах пока невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Еще 200 домов в разных районах тоже без тепла.

