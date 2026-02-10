Сьогодні, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектрону нараду щодо ситуації в енергетиці у регіонах України.

Про це він повідомив у соцмережах.

Ситуація зі світлом

За словами президента, він заслухав доповіді щодо ситуації на Сумщині, Харківщині й Полтавщині, де зараз найскладніше з електропостачанням.

Зараз дивляться

— Не в усіх громадах проблеми розв’язуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою, — наголосив очільник держави.

За словами Володимира Зеленського, Повітряні сили мають оперативніше наростити захист Харківщини та інших областей, які межують із Росією, від ударних дронів.

— Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються, — заявив глава держави.

У частині громад Одеської області влада вживає заходів для підтримки людей, чиї будинки обігріваються електрикою.

Також під час селектроної наради у Міністерстві внутрішніх справ доповіли щодо отримання від партнерів генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Зеленський подякував усім країнам, які допомагають містам України.

Станом на 10 лютого, у Києві до понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах поки неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Ще 200 будинків у різних районах теж без тепла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.