Російська Федерація намагається маніпулювати близькими та рідними полонених українців, щоб отримати доступ до нелегальних терміналів Starlink.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Як РФ маніпулює рідними полонених українців заради Starlink

Зазначається, що після того, як Міноборони та інженери SpaceX змогли відключити нелегальні термінали Starlink, армія країни-агресорки залишилася без можливості завдавати значної шкоди в тилу завдяки організованому зв’язку для військових підрозділів та дронів-камікадзе.

– Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців, – йдеться у повідомленні.

Коордштаб наголосив, що співпраця з ворогом – надзвичайно небезпечна. До того ж офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже для цього процесу потрібно засвідчити свою особу.

– Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру та забирають життя, факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, – попередили у КШППВ.

Там порадили у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати Starlink на себе або при будь-якому іншому випадку шантажу з боку ворога без зволікань звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур.

– Ми порадимо, що робити, аби не завдати шкоди собі та близьким, – підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що вимкнення для росіян системи супутникового зв’язку Starlink створило значні проблеми ворогу. Так, більше вони не можуть просуватися малими штурмовими групами під прикриттям дронів.

Раніше в ISW прогнозували, що блокування Starlink сповільнить удари РФ по українській логістиці.

