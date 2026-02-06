Зусилля України з блокування неавторизованих терміналів Starlink можуть суттєво знизити темп ударів російських військ по українській логістиці, особливо на Покровському напрямку, де ворог активно використовував супутниковий зв’язок для наведення дронів.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як блокування Starlink впливає на дії РФ

Міністр оборони України Михайло Федоров 5 лютого повідомив, що перша група офіційно авторизованих терміналів Starlink уже працює в Силах оборони, а російські термінали більше не можуть функціонувати на території України.

За його словами, процес верифікації українських терміналів триває.

ISW звертає увагу на скарги російських військових блогерів, які заявляють, що підрозділи РФ втратили можливість використовувати Starlink, і висловлюють занепокоєння наслідками цього для бойових дій.

Командир української бригади безпілотних систем повідомив, що російські війська раніше накопичили значну кількість терміналів Starlink і використовували їх для стабільного зв’язку між підрозділами, а також для керування безпілотниками.

За оцінкою аналітиків, блокування російських Starlink позбавляє війська РФ можливості:

проводити розвідувальні та ударні дронові місії в реальному часі;

забезпечувати стійкий зв’язок між підрозділами;

підтримувати наступальні операції з тим самим темпом і глибиною.

ISW зазначає, що без Starlink російські війська, імовірно, не зможуть підтримувати повітряне блокування на полі бою на рівні останніх тижнів.

Раніше РФ активно застосовувала дрони зі Starlink для ударів по рухомих цілях, зокрема поїздах і транспортних засобах уздовж траси Покровськ – Павлоград у Дніпропетровській області.

Аналітики зазначають, що втрата Starlink не “паралізувала” російські війська повністю, однак уже завдала їм суттєвих втрат і ускладнила ведення наступальних дій.

Збереження інтенсивності ударів можливе для РФ лише у разі швидкого пошуку технічних обхідних рішень або нових технологічних замінників Starlink.

