Фонд государственного имущества (ФГИУ) планирует провести активную приватизацию ключевых объектов и превращение государственных активов в экономический ресурс государства.

Об этом сообщил новый руководитель ФГИУ Дмитрий Наталуха в интервью Forbes.

Активная приватизация ФГИУ: что планирует Наталуха

Отмечается, что ключевой задачей для нового руководителя станет изменение отношения к управлению государственной собственностью.

Сейчас смотрят

– Де-факто происходит скрытая приватизация через менеджмент – все прибыли идут в частные карманы, а все риски и убытки остаются на государстве и ложатся на бюджет, – считает Дмитрий Наталуха.

Он добавил, что любая крупная приватизация объектов, особенно подсанкционных, является положительным сигналом.

По его словам, особое значение имеют бюджетные поступления, ведь в прошлом году фонд задекларировал перед Минфином цель в 2,5 млрд грн и перевыполнил ее на 170% – фактические поступления достигли 4,3 млрд грн.

Наталуха сообщил, что с начала этого года уже зачислено 75 млн грн в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ – это средства от реализации санкционного имущества.

– На этот год задача минимум – не снизить показатели прошлого года. Максимум – начать реализовывать сложные, но критически важные объекты, в частности для безопасности мореплавания. Ключевое для меня – изменить «сутенерское» отношение к государственной собственности, – пояснил руководитель ФГИУ.

Дмитрий Наталуха отметил, что государству нужно изменение от советской системы в сторону организации, которая эффективно управляет государственным капиталом и является драйвером национальной экономики.

Он рассказал, что среди планов фонда по приватизации на ближайшие шесть месяцев:

Одесский припортовый завод;

Ocean Plaza;

Демуринский горно-обогатительный комбинат;

Николаевский глиноземный завод.

– Отдельное направление – земельный банк. Наша задача – максимально масштабировать этот успех: расширить пул земель, формировать более крупные и привлекательные лоты, а также значительно повысить осведомленность общества о том, как этот инструмент работает, – сказал Наталуха.

Руководитель фонда не исключил, что в перспективе такая приватизация может перерасти в частичное публичное размещение земельного банка с возможностью для граждан инвестировать в ценные бумаги и получать доход не как землепользователи, а как инвесторы.

– Это абсолютно реалистичная задача, хотя и небыстрая. Подобный подход мы сейчас изучаем и в отношении государственной недвижимости. В целом по стране около 167 млн квадратных метров государственных объектов – и это еще один большой потенциал для системной работы, – подытожил он.

Наталуха заявил, что в рамках плана фонда в Центрэнерго планируют изменить наблюдательный совет, однако ключевой проблемой этого актива он считает сильные повреждения из-за атак РФ. Это снизило качество и привлекательность актива, который, к тому же, имеет долги, что затрудняет поиски реального покупателя.

По словам главы ФГИУ, перед выставлением активов на продажу стоит проводить хотя бы минимальный аудит и роуд-шоу, чтобы не получилось так, что на торги выставляют то, что никто не пытается купить. В дальнейшем такая ситуация снижает стоимость актива и его общее восприятие.

Наталуха сообщил, что попытается возобновить деятельность Сумхимпрома, что позволит повысить ликвидность и выставить актив на продажу по другой цене.

Еще одной проблемой, по его словам, являются опасения инвесторов из-за военных рисков.

– Даже долги Фирташа (около $193 млн, – Ред.) пугают меньше, чем расположение в Одесской области. У ОПЗ есть еще отдельные экологические истории с потенциальными рисками.

То есть активы непростые, но знаковые, – резюмировал он.

Напомним, в декабре прошлого года Рада приняла госбюджет на 2026 год, где была указана приватизация госимущества на 2 млрд грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.