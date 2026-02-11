Фонд державного майна (ФДМУ) планує провести активну приватизацію ключових об’єктів і перетворення державних активів на економічний ресурс держави.

Про це повідомив новий керівник ФДМУ Дмитро Наталуха в інтерв’ю Forbes.

Активна приватизація ФДМУ: що планує Наталуха

Зазначається, що ключовим завданням для нового керівника стане зміна ставлення до управління державною власністю.

Зараз дивляться

– Де-факто відбувається прихована приватизація через менеджмент – усі прибутки йдуть у приватні кишені, а всі ризики й збитки залишаються на державі та лягають на бюджет, – вважає Дмитро Наталуха.

Він додав, що будь-яка велика приватизація об’єктів, особливо підсанкційних, є позитивним сигналом.

За його словами, особливе значення мають бюджетні надходження, адже торік фонд задекларував перед Мінфіном ціль у 2,5 млрд грн і перевиконав її на 170% – фактичні надходження сягнули 4,3 млрд грн.

Наталуха повідомив, що від початку цього року вже зараховано 75 млн грн до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ – це кошти від реалізації санкційного майна.

– На цей рік завдання мінімум – не знизити показники минулого року. Максимум – почати реалізовувати складні, але критично важливі об’єкти, зокрема для безпеки мореплавства. Ключове для мене – змінити “сутенерське” ставлення до державної власності, – пояснив керівник ФДМУ.

Дмитро Наталуха зауважив, що державі потрібна зміна від радянської системи в бік організації, яка ефективно керує державним капіталом та є драйвером національної економіки.

Він розповів, що серед планів фонду щодо приватизації на найближчі шість місяців:

Одеський припортовий завод;

Ocean Plaza;

Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат;

Миколаївський глиноземний завод.

– Окремий напрям – земельний банк. Наше завдання – максимально масштабувати цей успіх: розширити пул земель, формувати більші та привабливі лоти, а також значно підвищити поінформованість суспільства про те, як цей інструмент працює, – сказав Наталуха.

Керівник фонду не виключив, що в перспективі така приватизація може перерости у часткове публічне розміщення земельного банку з можливістю для громадян інвестувати в цінні папери й отримувати дохід не як землекористувачі, а як інвестори.

– Це абсолютно реалістичне завдання, хоча й нешвидке. Схожий підхід ми зараз вивчаємо і щодо державної нерухомості. Загалом по країні близько 167 млн квадратних метрів державних об’єктів – і це ще один великий потенціал для системної роботи, – підсумував він.

Наталуха заявив, що в рамках плану фонду у Центренерго планують змінити наглядову раду, однак ключовою проблемою цього активу він вважає сильні пошкодження через атаки РФ. Це знизило якість і привабливість активу, який, до того ж, має борги, що ускладнює пошуки реального покупця.

За словами керівника ФДМУ, перед виставленням активів на продаж варто проводити хоча б мінімальний аудит і роуд-шоу, щоб не вийшло так, що на торги виставляють те, що ніхто не намагається купити. В подальшому така ситуація знижує вартість активу та його загальне сприйняття.

Наталуха повідомив, що спробує відновити діяльність про Сумихімпрому, що дозволить підвищити ліквідність і виставити актив на продаж за іншою ціною.

Ще однією проблемою, за його словами, є страхи інвесторів через воєнні ризики.

– Навіть борги Фірташу (близько $193 млн, – Ред.) лякають менше, ніж розташування в Одеській області. В ОПЗ є ще окремі екологічні історії з потенційними ризиками.

Тобто активи непрості, але знакові, – резюмував він.

Нагадаємо, у грудні минулого року Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік, де була вказана приватизація держмайна на 2 млрд грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.