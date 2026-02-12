Великобритания предоставит Украине дополнительные £500 млн на срочное усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

Срочное усиление ПВО Украины от Великобритании: что известно

Джон Гилли отметил, что накануне был на крайнем севере, где его страна планирует удвоить количество своих морских пехотинцев и масштабы основных военных учений.

– Сегодня после обеда я подтверждаю, что Великобритания предоставляет дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону для Украины, – подчеркнул Гилли.

По словам министра, Великобритания является «силой добра в мире», которая выстраивает новое соглашение для европейской безопасности в рамках НАТО.

– В НАТО я подтверждаю, что Великобритания будет играть центральную роль в арктической миссии союза по безопасности – Arctic Sentry, – чтобы усилить безопасность в регионе, – рассказал он.

Напомним, после обеда 12 февраля в Брюсселе пройдет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Ранее стало известно, что Украина готовит международные договоры о гарантиях безопасности.

