Великобритания предоставит Украине еще полмиллиарда фунтов на срочное усиление ПВО
- Британия предоставляет Украине £500 млн на срочное усиление ПВО.
- Решение объявлено накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
- Поддержка направлена на укрепление защиты украинского неба в условиях усиленных атак РФ.
Великобритания предоставит Украине дополнительные £500 млн на срочное усиление украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гилли.
Срочное усиление ПВО Украины от Великобритании: что известно
Джон Гилли отметил, что накануне был на крайнем севере, где его страна планирует удвоить количество своих морских пехотинцев и масштабы основных военных учений.
– Сегодня после обеда я подтверждаю, что Великобритания предоставляет дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону для Украины, – подчеркнул Гилли.
По словам министра, Великобритания является «силой добра в мире», которая выстраивает новое соглашение для европейской безопасности в рамках НАТО.
– В НАТО я подтверждаю, что Великобритания будет играть центральную роль в арктической миссии союза по безопасности – Arctic Sentry, – чтобы усилить безопасность в регионе, – рассказал он.
Напомним, после обеда 12 февраля в Брюсселе пройдет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.
Ранее стало известно, что Украина готовит международные договоры о гарантиях безопасности.