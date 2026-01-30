Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

Коли пройде наступний Рамштайн

Як повідомляє пресслужба НАТО, у четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України. Наступний Рамштайн пройде у штаб-квартирі НАТО.

Зазначається, що того ж дня у штаб-квартирі має відбутися зустріч міністрів оборони країн НАТО.

У січні міністр оборони Денис Шмигаль розповідав, що наступна зустріч Рамштайну пройде в лютому, проте дат не уточнював.

Нагадаємо, що попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня у форматі відеозв’язку. Тоді 15 країн оголосили про підтримку України, зокрема Німеччина, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Чорногорія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія та Чехія.

Зокрема, йдеться про пакети підтримки, а також внески у PURL та фінансування “чеської ініціативи”.

Раніше Шмигаль зазначав, що одним із головних пріоритетів України на 2026 рік є протиповітряний захист, а також постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

Водночас він зауважував, що Україна розраховує на $60 млрд оборонної допомоги у 2026 році.

