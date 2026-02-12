Велика Британія надасть Україні додаткові £500 млн на термінове посилання української протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Термінове посилення ППО України від Британії: що відомо

Джон Гілі зауважив, що напередодні був на крайній півночі, де його країна планує подвоїти кількість своїх морських піхотинців та масштаби основних військових навчань.

– Сьогодні пообіді я підтверджу, що Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону для України, – наголосив Гілі.

За словами міністра, Британія є “силою добра у світі”, що вибудовує нову угоду для європейської безпеки в межах НАТО.

– У НАТО я підтверджую, що Британія відіграватиме центральну роль в арктичній місії союзу з безпеки – Arctic Sentry, – щоб посилити безпеку в регіоні, – розповів він.

Нагадаємо, пообіді 12 лютого у Брюсселі проходитиме чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Раніше стало відомо, що Україна готує міжнародні договори щодо гарантій безпеки.

Джерело : Sky News

