Британія надасть Україні ще пів мільярда фунтів на термінове посилення ППО
- Британія надає Україні £500 млн на термінове посилення ППО.
- Рішення оголошене напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
- Підтримка спрямована на зміцнення захисту українського неба в умовах посилених атак РФ.
Велика Британія надасть Україні додаткові £500 млн на термінове посилання української протиповітряної оборони.
Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі.
Термінове посилення ППО України від Британії: що відомо
Джон Гілі зауважив, що напередодні був на крайній півночі, де його країна планує подвоїти кількість своїх морських піхотинців та масштаби основних військових навчань.
– Сьогодні пообіді я підтверджу, що Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону для України, – наголосив Гілі.
За словами міністра, Британія є “силою добра у світі”, що вибудовує нову угоду для європейської безпеки в межах НАТО.
– У НАТО я підтверджую, що Британія відіграватиме центральну роль в арктичній місії союзу з безпеки – Arctic Sentry, – щоб посилити безпеку в регіоні, – розповів він.
Нагадаємо, пообіді 12 лютого у Брюсселі проходитиме чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Раніше стало відомо, що Україна готує міжнародні договори щодо гарантій безпеки.