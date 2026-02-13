В Киеве состоялась главная ежегодная встреча сообщества компаний-подписантов Принципов бизнеса, дружественного к ветеранам. Темой мероприятия стала отчетность о достигнутом компаниями прогрессе, а слоганом – Принципиальное преимущество.

Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам

Во время встречи более 60 спикеров представили кейсы своих компаний по поддержке военнослужащих и их семей на этапах службы и реинтеграции. В этот день к сообществу подписантов присоединились девять компаний, среди которых – ДТЭК и Укрэнерго, а также KSE и Оператор ГТС Украины.

Ведущими мероприятия стали телеведущий ICTV, ныне военнослужащий и спикер 8 корпуса ДШВ Вадим Карпьяк, а также ведущая телемарафона Єдині новини и программы Вікна-новини на СТБ Яна Брензей.

Встреча этого года была посвящена внедрению 12 принципа — отчетности. Компании-подписанты получили доступ к специальной платформе, где через подробные анкеты зафиксировали свой прогресс в реализации каждого из 12 стандартов инициативы.

– Год назад только 20 компаний решили взять на себя ответственность и подписать принципы. Сегодня их более 110 — это бизнесы, которые не остались в стороне, а сделали сознательный выбор действовать, – заявил СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

По его словам, после каждого переломного момента Украина получала шанс измениться, но именно после этой войны она станет другой — это зависит от личной ответственности каждого.

Как отметил Александр Богуцкий, речь идет не только о планах, но и об отчете – насколько бизнес готов быть ответственным и вовлеченным. По его мнению, поддержка ветеранов – это не формальность, а ежедневные действия, создание возможностей, готовность протянуть руку помощи и обеспечить их присутствие на всех уровнях компаний.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова считает, что компании, подписавшие принципы и инвестирующие свое время, внимание и ресурсы в создание возможностей для ветеранов, демонстрируют пример настоящего лидерства.

– Это не только благодарность, но и вклад в устойчивость и развитие страны. Впереди еще много задач: от развития политик поддержки до создания новых возможностей для трудоустройства. Вместе мы должны сделать еще больше, – сказала она.

Участники мероприятия обсудили практический опыт внедрения ветеранских политик, сосредоточившись на адаптации рабочих мест и изменении корпоративной культуры. Кроме успешных кейсов, компании откровенно поделились вызовами, с которыми сталкиваются.

Отдельное внимание уделили тому, как принципы помогают компаниям выстраивать долгосрочные решения в трудоустройстве, маркетинговых коммуникациях, сервисах, обучении команд и работе с внутренней культурой.

Инициативу Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам, создала медиакомпания Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub в партнерстве с Forbes Ukraine. Главный государственный партнер – Министерство по делам ветеранов Украины.

Фото: Starlight Media

