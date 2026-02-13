У Києві відбулася головна річна зустріч спільноти компаній-підписантів Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів. Темою заходу стала звітність про досягнутий компаніями прогрес, а слоганом – Принципова перевага.

Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів

Під час зустрічі понад 60 спікерів презентували кейси своїх компаній щодо підтримки військовослужбовців та їхніх родин на етапах служби та реінтеграції. Цього дня до спільноти підписантів долучилися дев’ять компаній, серед яких – ДТЕК та Укренерго, а також KSE та Оператор ГТС України.

Ведучими заходу стали телеведучий ICTV, нині військовослужбовець та речник 8 корпусу ДШВ Вадим Карп’як, а також ведуча телемарафону Єдині новини та програми Вікна-новини на СТБ Яна Брензей.

Цьогорічна зустріч сфокусувалася на впровадженні 12-го принципу — звітності. Компанії-підписанти отримали доступ до спеціальної платформи, де через детальні анкети зафіксували свій прогрес у реалізації кожного з 12 стандартів ініціативи.

– Рік тому лише 20 компаній вирішили взяти на себе відповідальність і підписати принципи. Сьогодні їх понад 110 — це бізнеси, які не залишилися осторонь, а зробили свідомий вибір діяти, – заявив СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

За його словами, після кожного переломного моменту Україна отримувала шанс змінитися, але саме після цієї війни вона стане іншою – це залежить від особистої відповідальності кожного.

Як зазначив Олександ Богуцький, йдеться не лише про плани, а й про звіт – наскільки бізнес готовий бути відповідальним і залученим. На його думку, підтримка ветеранів – це не формальність, а щоденні дії, створення можливостей, готовність простягнути руку допомоги та забезпечити їхню присутність на всіх рівнях компаній.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що компанії, що підписали принципи та інвестують свій час, увагу та ресурси у створення можливостей для ветеранів, демонструють приклад справжнього лідерства.

– Це не тільки вдячність, а й внесок у стійкість і розвиток країни. Попереду ще багато завдань: від розвитку політик підтримки до створення нових можливостей для працевлаштування. Разом ми маємо зробити ще більше, – сказала вона.

Учасники заходу обговорили практичний досвід впровадження ветеранських політик, зосередившись на адаптації робочих місць та зміні корпоративної культури. Окрім успішних кейсів, компанії відверто поділилися викликами, з якими стикаються.

Окрему увагу приділили тому, як принципи допомагають компаніям вибудовувати довгострокові рішення у працевлаштуванні, маркетингових комунікаціях, сервісах, навчанні команд і роботі з внутрішньою культурою.

Ініціативу Принципи бізнесів, дружніх до ветеранів, створила медіакомпанія Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub у партнерстві з Forbes Ukraine. Головний державний партнер – Міністерство у справах ветеранів України.

Фото: Starlight Media

