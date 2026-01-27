Принципиальное преимущество: год сообщества бизнеса, дружественного к ветеранам
12 февраля в Киеве состоится ключевое мероприятие, посвященное ветеранским политикам украинского бизнеса.
Оно объединит украинские компании всех отраслей в практическом и честном разговоре о лучших практиках, результатах работы и приоритетных задачах 2026 года в поддержке ветеранов и их близких.
Проходит год с момента первой встречи СЕО компаний, объединившихся вокруг Принципов бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранам. За это время более 100 украинских компаний из разных отраслей взяли на себя лидерское обязательство поддерживать ветеранов, ветеранок и их близких системно, ответственно и с уважением.
12 принципов стали ценностным руководством для бизнеса в ключевых сферах: трудоустройстве, сервисах поддержки и реабилитации, образовании и переквалификации, маркетинге, развитии корпоративной и национальной культуры.
Они помогли многим компаниям не просто запустить отдельные инициативы, а выработать долгосрочные подходы и решения. Инициатива создана Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub и в партнерстве с Forbes Ukraine. Главный государственный партнер Принципов — Министерство по делам ветеранов.
12 февраля – главная ежегодная встреча сообщества
12 февраля все соберутся вместе, чтобы подвести итоги первого года работы сообщества и реализовать 12-й принцип – принцип отчетности.
Это будет день открытого и честного разговора об опыте, вызовах и результатах. День, когда важно не только посмотреть на цифры, но и почувствовать силу совместного движения и людей, которые его создают.
Компании-подписанты уже получили доступ к платформе отчетности и самооценки, где смогут заполнить подробную анкету о прогрессе в реализации всех 12 принципов.
Регистрация на мероприятие открыта не только для компаний-подписантов, но и для всех бизнесов и организаций, стремящихся усилить свои программы работы с ветеранами и ветеранками.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке. Партнеры мероприятия: ПриватБанк, Интерпайп, Robota.ua, Kernel, МХП, OMD Optimum Media Ukraine.