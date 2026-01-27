12 февраля в Киеве состоится ключевое мероприятие, посвященное ветеранским политикам украинского бизнеса.

Оно объединит украинские компании всех отраслей в практическом и честном разговоре о лучших практиках, результатах работы и приоритетных задачах 2026 года в поддержке ветеранов и их близких.

Проходит год с момента первой встречи СЕО компаний, объединившихся вокруг Принципов бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранам. За это время более 100 украинских компаний из разных отраслей взяли на себя лидерское обязательство поддерживать ветеранов, ветеранок и их близких системно, ответственно и с уважением.

Сейчас смотрят

12 принципов стали ценностным руководством для бизнеса в ключевых сферах: трудоустройстве, сервисах поддержки и реабилитации, образовании и переквалификации, маркетинге, развитии корпоративной и национальной культуры.

Они помогли многим компаниям не просто запустить отдельные инициативы, а выработать долгосрочные подходы и решения. Инициатива создана Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub и в партнерстве с Forbes Ukraine. Главный государственный партнер Принципов — Министерство по делам ветеранов.

12 февраля – главная ежегодная встреча сообщества

12 февраля все соберутся вместе, чтобы подвести итоги первого года работы сообщества и реализовать 12-й принцип – принцип отчетности.

Это будет день открытого и честного разговора об опыте, вызовах и результатах. День, когда важно не только посмотреть на цифры, но и почувствовать силу совместного движения и людей, которые его создают.

Компании-подписанты уже получили доступ к платформе отчетности и самооценки, где смогут заполнить подробную анкету о прогрессе в реализации всех 12 принципов.

Регистрация на мероприятие открыта не только для компаний-подписантов, но и для всех бизнесов и организаций, стремящихся усилить свои программы работы с ветеранами и ветеранками.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке. Партнеры мероприятия: ПриватБанк, Интерпайп, Robota.ua, Kernel, МХП, OMD Optimum Media Ukraine.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.