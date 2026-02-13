Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Німеччини, щоб взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський прибув до Мюнхена

За словами очільника держави, сьогодні у Мюнхені дуже важливий день, адже буде оголошено про нові кроки до спільної безпеки України і Європи. У плані — перше спільне українсько-німецьке виробництво дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно розвивати спільні виробництва України та Європи, адже це необхідно для стійкості і ефективності нашої спільної архітектури безпеки.

— Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, — це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту, — зауважив глава держави.

Нагадаємо, що впродовж 13-15 лютого проходитиме 62 Мюнхенська конференція з безпеки (MSC). Володимир Зеленський очолить українську делегацію. Також має відбутися зустріч Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Також в Офісі президента повідомили, що на сьогодні, 13 лютого, заплановані візити Володимира Зеленського на країно-німецьке оборонне підприємство Quantum Frontline Industries GmbH, двосторонні зустрічі прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єром Нідерландів Діком Схофом та іранським політичним діячем, спадкоємцем трону Ірану Резою Пахлаві.

Також буде участь Зеленського у зустрічі Берлінського формату з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО та державним секретарем США Марко Рубіо.

Основний виступ президента України на Мюнхенській конференції з безпеки запланований на завтра, 14 лютого, орієнтовно на 12:00.

