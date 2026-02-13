Сили оборони України, користуючись блокуванням у росіян терміналів Starlink та Telegram, проводять локальні контратаки поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ контратакують біля адмінкордону

Так, аналітики ISW проаналізували геолокаційні кадри російських ударів по статичних українських позиціях на схід та південь від Добропілля і на північ від Варварівки на Гуляйпільському напрямку Запорізької області.

Зараз дивляться

Ці кадри свідчать про те, що ЗСУ утримували контроль над цими позиціями до 12 лютого і локалізовано контрнаступають, щоб знову з’єднати ці позиції між собою.

9 лютого аналітики ISW почали фіксувати повідомлення про обмежені та локальні контрнаступи Сил оборони поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Російські військові блогери називали це широкою українською контрнаступальною операцією, але українські військові джерела та деякі російські блогери згодом вказали, що ці контрнаступи не є масштабними і тривалими.

Російські військкори стверджують, що ЗСУ проводять контрнаступи на північ і північний захід від Гуляйполя, але говорять, що ситуація на місці незрозуміла через втрату зв’язку російських військ на лінії фронту.

11 лютого високопоставлений представник НАТО повідомив, що частина успіхів України в східній частині Запорізької області пов’язана з блокуванням супутникових терміналів Starlink для російських військових.

Крім того, на території РФ з 9 лютого обмежили використання Telegram через те, що керівництво месенджера не виконало вимог російського законодавства. Окупаційні війська використовували Telegram на лінії фронту для комунікації.

Тепер блокування Telegram та Starlink серйозно вплине на російські комунікації в найближчому майбутньому. А Сили оборони хочуть скористатися на полі бою цими проблемами у росіян.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.