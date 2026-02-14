Разговоры о проведении выборов в Украине в ближайшее время являются “циничной ловушкой”, в которую не стоит попадать на фоне войны и ежедневных российских обстрелов.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Метсола о выборах в Украине

Заявление о выборах в Украине Роберта Метсола сделала во время панельной дискуссии с участием президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула, что обсуждение возможности или необходимости проведения выборов в Украине в условиях полномасштабной войны звучит цинично.

— Когда в последний раз были честные выборы в России? Когда на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых дома нет света, идти на избирательные участки. Это циничная ловушка, в которую мы не должны попадать, — подчеркнула Метсола.

Президент Европарламента также дала понять, что ответственность за демократические процессы не может отрываться от реалий безопасности и войны, которую Россия ведет против Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине возможно только при условии прекращения войны и наличия гарантий безопасности.

По его словам, если президент США Дональд Трамп сможет оказать давление на Россию и будет достигнуто соглашение о прекращении огня сроком на два-три месяца, Украина сможет организовать избирательный процесс.

В то же время Зеленский подчеркнул, что без прекращения боевых действий и стабильной ситуации в сфере безопасности любые выборы невозможны, а разговоры о них могут быть использованы Россией для давления на Киев и его партнеров.

