Розмови про проведення виборів в Україні найближчим часом є “цинічною пасткою”, у яку не варто потрапляти на тлі війни та щоденних російських обстрілів.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Метсола про вибори в Україні

Заяву про вибори в Україні Роберта Метсола зробила під час панельної дискусії за участі президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки.

Вона наголосила, що обговорення можливості чи необхідності проведення виборів в Україні в умовах повномасштабної війни звучать цинічно.

— Коли востаннє були чесні вибори в Росії? Коли на міста падають бомби, не можна змушувати людей, у яких удома немає світла, йти на виборчі дільниці. Це цинічна пастка, у яку ми не маємо потрапляти, — наголосила Метсола.

Президентка Європарламенту також дала зрозуміти, що відповідальність за демократичні процеси не може відриватися від реалій безпеки та війни, яку Росія веде проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні можливе лише за умови припинення війни та наявності гарантій безпеки.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп зможе натиснути на Росію і буде досягнуто домовленості про припинення вогню терміном на два–три місяці, Україна зможе організувати виборчий процес.

Водночас Зеленський наголошував, що без припинення бойових дій та стабільної безпекової ситуації будь-які вибори є неможливими, а розмови про них можуть бути використані Росією для тиску на Київ та його партнерів.

