Президент України Володимир Зеленський виступив на полях Мюнхенської безпекової конференції. Він прокоментував низку важливих тем, зокрема, мирні переговори, завершення війни в Україні, імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна та потребу в посиленні протиповітряної оборони.

Факти ICTV зібрали головні тези Володимира Зеленського з виступу в Мюнхені 14 лютого.

Зеленський про потребу в ППО

– Підрозділи ППО з пустими руками — це найгірший звіт, який може почути лідер країни під час війни, – заявив Зеленський, описуючи гострий дефіцит засобів для захисту неба.

Президент пояснив, що через постійний терор РФ нове постачання ракет для ППО інколи встигають доставити лише безпосередньо перед ударом.

Зараз дивляться

За його словами, масштаби загрози від Росії підтверджує січнева статистика: понад 6 тис. безпілотників та сотні ракет, які щомісяця виснажують українську оборону.

Водночас президент подякував Німеччині, Норвегії та Нідерландам за системи ППО, які захищають життя.

Зеленський про удари по енергетиці

Зеленський повідомив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.

Попри масштабні руйнування, держава продовжує генерувати електроенергію, що, за словами президента, стало можливим виключно завдяки стійкості та професіоналізму українців.

Зеленський про зброю для України

Володимир Зеленський гостро розкритикував затягування постачань критично важливого озброєння західними партнерами.

Президент нагадав, що Україна місяцями чекала на системи HIMARS і танки, а на отримання літаків пішли роки. Він наголосив, що в умовах бойових дій час працює лише на користь самої війни.

Україна володіє унікальним у світі досвідом захисту від безпілотників, щоночі відбиваючи атаки сотень Shahed, заявив Зеленський у Мюнхені. Президент зазначив, що українські сили збивають близько 90% цілей, проте закликав партнерів до посилення спільного виробництва перехоплювачів.

– Ми досягнемо моменту, коли зробимо Shahed незначним фактором для Росії. Але ключові слова тут – разом із партнерами, — наголосив глава держави, додавши, що сьогодні жодна країна Європи не здатна захиститися від війни виключно власним коштом.

Зеленський про вибори у Росії

Під час Мюнхенської конференції Зеленський озвучив умови, за яких Україна готова піти на припинення вогню та проведення виборів.

Він припустив, що за умови тиску президента США Дональда Трампа на Кремль і забезпечення тиші на фронті, український парламент може змінити законодавство для проведення голосування.

– Якщо американцям і росіянам потрібні вибори в Україні — ми відкриті до цього. Але ми також можемо оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії, – наголосив Зеленський.

На думку президента України, російський диктатор Володимир Путін – це раб війни. Він зазначив, що якщо очільник Кремля житиме ще 10 років, то війна може повернутися або розширитися.

Зеленський про Іран і оборонне виробництво

Зеленський під час виступу в Мюнхені закликав світову спільноту до негайної ізоляції іранського режиму, оскільки їхні дрони-камікадзе щодня вбивають українців.

Водночас президент відзначив успіхи в оборонній співпраці, виокремивши ефективність данської моделі інвестування, спільні проєкти з Німеччиною та Чехією.

Водночас Зеленський наголосив на важливості фінансової підтримки, зауваживши, що Європа акумулює €90 млрд на найближчі два роки для посилення спільної безпеки.

Про тіньовий флот і втрати РФ

Володимир Зеленський закликав світову спільноту до радикальних кроків проти енергетичного сектору РФ, наголосивши на необхідності повної ліквідації тіньового флоту Кремля.

За словами президента, понад 1 тис. танкерів щодня приносять Росії прибутки, які є головним ресурсом для ведення агресії.

– Без нафтових грошей Путін не мав би грошей на цю війну, – наголосив Зеленський.

Президент України розповів про статистику втрат ворога: за його даними, лише за 1 км української землі Росія платить життями 156 своїх військовослужбовців.

Зеленський про ЗСУ і удари по російських НПЗ

Під час виступу в Мюнхені Зеленський заявив, що ЗСУ – це найсильніша армія Європи, яка має бути частиною НАТО, а не залишатися за його межами через страх перед Кремлем.

Президент акцентував на тому, що єдиною мовою, яку розуміє Росія, є сила.

За його словами, агресор почав сприймати дипломатичний шлях лише тоді, коли відчув загрозу для своєї енергетичної інфраструктури та почалися удари по НПЗ, а також почув про можливість отримання Україною ракет Tomahawk.

Зеленський про гарантії безпеки і переговори

Зеленський заявив, що підписання угод про гарантії безпеки має передувати будь-яким домовленостям щодо завершення війни.

– Питання поступок часто звучить лише щодо України, а на які поступки має піти Росія? – запитав він.

Під час виступу в Мюнхені президент також назвав великою помилкою відсутність Європи за столом міжнародних переговорів, розкритикувавши підхід партнерів до обговорення миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.