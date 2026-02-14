Россия сейчас удерживает примерно 7 тыс. украинских военнопленных, Украина удерживает более 4 тыс. россиян. Это означает, что обмен «всех на всех» возможен, если на это согласится РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Сколько украинских пленных удерживает Россия

— У них (россиян, – Ред.) примерно 7 тыс. сейчас украинских военнопленных. У нас на данный момент более 4 тыс. Хорошие новости, потому что у нас было полторы тысячи… То есть, мы можем вести обмен, если они будут готовы всех на всех, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что даже если Россия будет готова обменять 100 на 100, это уже будет положительное решение.

Он добавил, что переговорная команда имеет мандат для таких договоренностей.

Напомним, 5 февраля состоялся обмен пленными 157 на 157. По словам Зеленского, домой удалось вернуть воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданских.

Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что во время последнего обмена освободили 150 военных и 7 гражданских украинцев.

5 февраля делегации США, Украины и РФ договорились об обмене 314 военнопленными – впервые за последние пять месяцев.

