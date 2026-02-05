Обмен пленными 5 февраля: домой вернули 157 украинцев
В четверг, 5 февраля, Украине удалось вернуть украинских защитников и гражданских в рамках обмена пленными 157 на 157.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Обмен пленными 5 февраля: что известно
Отметим, что об обмене пленными в формате 157 на 157 накануне сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
– Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой. И в целом наша украинская позиция очень четкая: войну надо заканчивать реально, – заявил он.
Президент уточнил, что речь идет не только о воинах Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, но и о гражданских лицах, большинство из которых находились в плену еще с 2022 года.
– Солдаты, сержанты и офицеры… Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России.
– Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих, – подытожил украинский лидер.
Между тем глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что 139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года.
– Среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению. А также – защитники Мариуполя. Эти люди прошли через чрезвычайно тяжелые испытания, но выстояли, – сообщил Буданов.
По его словам, власть помнит о каждом, кто до сих пор остается в плену, и их освобождение является неизменным приоритетом на каждых переговорах.
В то же время Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добавляет, что всего из российского плена освободили 150 военных и 7 гражданских украинцев.
– Освобожденные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях. Большая часть освобожденных сегодня Защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, порабощенный во время захвата ЧАЭС, – говорится в сообщении.
По данным штаба, самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23 года, он был в плену со своих 19. Российский суд незаконно приговорил парня, захваченного во время обороны Мариуполя, к «пожизненному заключению».
Также стало известно, что возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника – 63 года.
Коорштаб отмечает, что освобожденные из плена пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф также написал у себя в соцсети Х, что делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными, не уточняя, о каком количестве украинцев в частности идет речь.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия намеренно тормозила процесс обмена военнопленными, который планировали провести перед Новым годом.
15 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о проведении консультаций по возобновлению процесса обменов и освобождению украинских людей из российского плена при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ.