Росія зараз утримує приблизно 7 тис. українських військовополонених, Україна утримує понад 4 тис. росіян. Це означає, що обмін “всіх на всіх” можливий, якщо на це погодиться РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Скільки українських полонених утримує Росія

– У них (росіян, – Ред.) приблизно 7 тис. зараз українських військовополонених. У нас наразі понад 4 тис. Добрі новини, тому що в нас були півтори тисячі… Тобто, ми можемо вести обмін, якщо вони будуть готові всіх на всіх, – сказав глава держави.

Президент наголосив, що навіть якщо Росія буде готова обміняти 100 на 100, це вже буде позитивне рішення.

Він додав, що переговорна команда має мандат для таких домовленостей.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся обмін полоненими 157 на 157. За словами Зеленського, додому вдалося повернути воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільних.

Більшість з них були в полоні ще з 2022 року.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що під час останнього обміну звільнили 150 військових та 7 цивільних українців.

5 лютого делегації США, України та РФ домовилися про обмін 314 військовополоненими – вперше за останні п’ять місяців.

