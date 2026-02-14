Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найсильнішою в Європі, а тому не зрозуміло, чому наші збройні сили не в НАТО.

Про це глава держави сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у Німеччині.

Потреба України в ППО

За словами Зеленського, перед Україною найперше стоїть енергетичний виклик — нам потрібні ракети до систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. Він подякував Норвегії, Німеччині та іншим країнам, які надають нам ракети до цих систем ППО.

— Я дякую всім країнам, які допомагають Україні. Також я пишаюсь українськими солдатами, які відбивають російські атаки, і нашої логістики, яка забезпечує роботу цієї системи протягом чотирьох років. Саме сміливість та стійкість українців мають вирішальне значення, — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський запитав присутніх, чи готова Європа до викликів сучасної війни, до загрози, яку несе Російська Федерація, та чи зможуть країни у разі необхідності переконати сильніші країни допомогти.

За його словами, війна в Україні триває вже 1452 дні — це довше, ніж будь-хто передбачав.

Володимир Зеленський зауважив, що лише за січень Росія випустила по Україні понад 6 000 ударних дронів, 158 ракет різних типів та 5500 керованих авіабомб. За його словами, в Україні немає жодної електростанції, яка б не була пошкоджена російськими ударами.

Володимир Зеленський розповів, що під час цієї війни зброя дуже сильно еволюціонувала. Наприклад, коли іранський режим вперше дав Росії Шахеди, то це були звичайні безпілотники, які було легко збивати. Проте зараз вони оснащені реактивними двигунами та штучним інтелектом. Також вони можуть літати на різних висотах, можуть нести на собі FPV-дрони та ними може керувати оператор у реальному часі.

За словами Зеленського, Україні довелося дуже довго тиснути та просити партнерів про сильнішу зброю, наприклад, на отримання РСЗВ HIMARS та танків пішли місяці, а на отримання літаків роки.

Українська армія — найсильніша в Європі

За словами Зеленського, перш ніж Росія вдерлася у 2022 році, Україна говорила світові про необхідність вже діяти превентивно. Тоді президент відправив до США головкома Валерія Залужного, щоб він домовився про Джавеліни та Стінгери, про реальну зброю для нас.

— Щоб росіяни побачили, що ми не стоїмо з голими руками, — сказав президент.

— Але єдина практична порада, яку в той час міг дати генерал Міллі Україні, — це копайте траншеї. Таку відповідь привіз мені мій головнокомандувач. Тільки уявіть, тисячі російських військ на ваших кордонах, маса військової техніки і все, що ви чуєте — це копайте траншеї, — сказав Зеленський у своєму виступі.

За його словами, потрібна спільна оборонна політика, і саме тому Європа потребує України.

— Українська армія — найсильніша в Європі завдяки нашим героям. Я думаю, це просто нерозумно тримати цю армію поза НАТО. Але це має бути ваше рішення, а не рішення Путіна, — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент України заявив, що для забезпечення післявоєнних гарантій безпеки може знадобитися втручання Конгресу США. Водночас заклики до компромісів на адресу Києва не є справедливими.

