Для забезпечення післявоєнних гарантій безпеки Україні може знадобитися втручання Конгресу США. Водночас заклики до компромісів під час переговорів на адресу Києва не є справедливими.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю POLITICO під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Заява Зеленського на Мюнхенській конференції: що відомо

За словами президента, нині саме Україна фактично стримує подальшу агресію Росії в Європі, тоді як вирішальний вплив на завершення війни мають лише Сполучені Штати.

— Сьогодні лише Сполучені Штати можуть зупинити Путіна, — наголосив Зеленський.

Він розкритикував сигнали з боку Вашингтона, які, за його словами, створюють враження, що саме Україна має йти на компроміси, зокрема щодо територій на Донбасі.

— Є деякі сигнали від американської сторони від президента Трампа. Вони кажуть: “Настав час компромісів. Ви можете зробити деякі кроки вперед”. Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в’язниці. Це найбільший компроміс, на який світ вже пішов. Ми погодилися на припинення вогню, Путін відмовився, – наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що будь-які післявоєнні гарантії безпеки можуть виявитися формальними без участі законодавчої влади США.

За його словами, Конгрес може відіграти ключову роль — або через фінансування повоєнної української армії, або через міжнародну угоду.

— Гарантії безпеки працюватимуть лише після того, як Конгрес проголосує, — наголосив він.

Також президент України відкинув вимогу адміністрації Дональда Трампа досягти мирної угоди до літа, заявивши, що Росія використовує переговорний процес для нормалізації відносин і послаблення санкцій.

На думку Зеленського, стратегічна мета Кремля залишається незмінною — окупація східних регіонів України, зокрема частин Донецької та Луганської областей.

Раніше посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай має реальні важелі впливу на Росію та здатен зупинити війну одним телефонним дзвінком, припинивши економічну й технологічну підтримку Москви.

За його словами, Пекін міг би відрізати Росію від технологій подвійного призначення та припинити закупівлю російської нафти й газу — ключових джерел доходів Кремля.

