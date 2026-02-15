Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, который фигурирует в деле о хищении в Энергоатоме, задержали при попытке выезда за границу.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Германа Галущенко арестовали в ночь на 15 февраля. Его сняли с поезда.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.