В пятницу, 21 ноября, экс-министр юстиции Герман Галущенко, которого связывают с делом о масштабных хищениях в энергетической сфере, явился на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации источников, в ходе следственных действий Галущенко может получить определенный процессуальный статус в уголовном производстве, касающемся коррупционных схем в Энергоатоме.

— По данным наших источников, Галущенко сейчас находится в НАБУ на допросе. Экс-министра сопровождают адвокаты, — сообщают СМИ.

Накануне, 19 ноября, Верховная Рада поддержала решение об увольнении Германа Галущенко. Постановление Галущенко поддержали 323 народных депутата.

Председатель парламента Руслан Стефанчук сразу же подписал документ, завершив юридическую процедуру отставки.

Процесс отстранения Галущенко от должности фактически стартовал еще 12 ноября, когда стало известно, что его временно отстраняют на фоне масштабного расследования коррупции в энергетическом секторе.

Тогда сам Галущенко признал необходимость такого шага и назвал его «политическим решением».

— Полностью согласен: сначала нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться с деталями. Я не держусь за кресло министра и не буду этого делать. Отстранение на время следствия — это цивилизованный и правильный сценарий, — заявил он после отстранения.

В то же время экс-министр подчеркнул, что будет защищать себя в юридической плоскости и предоставит свои объяснения следствию, но никаких деталей тогда не озвучил.

Планировалось, что парламент рассмотрит заявление Галущенко об отставке 18 ноября.

Однако в этот день работу Верховной Рады парализовало блокирование трибуны, из-за чего кадровые вопросы так и не были вынесены на голосование.

Только 19 ноября постановление удалось внести в повестку дня и поддержать необходимым количеством голосов.

