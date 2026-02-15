Колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, який фігурує у справі про розкрадання в Енергоатомі, затримали при спробі виїзду за кордон.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зазначається, що Германа Галущенка заарештували в ніч на 15 лютого. Його зняли з поїзду.

