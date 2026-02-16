Почти каждую неделю Укрпочте поджигают отделения из-за вручения повесток — Смелянский
- Укрпочта получила 100% бронирование как объект военной инфраструктуры.
- У компании есть контракт с Минобороны на распространение повесток.
- Из-за этого отделения регулярно поджигают, ущерб исчисляется миллионами.
Укрпочта получила право на бронирование сотрудников не из-за статуса государственной компании, а как объект военной инфраструктуры.
Об этом в интервью рассказал генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.
Бронирование работников Укрпочты
Он отметил, что в настоящее время компания имеет 100% бронирование военнообязанных работников. В то же время, по его словам, это решение повлекло за собой и негативные последствия для предприятия.
– Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам поджигают отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам поджигают отделение за то, что мы повестки раздаем, – заявил Смелянский.
Гендиректор пояснил, что поводом для бронирования стал контракт с Министерством обороны Украины.
– Нам дали бронирование не за то, что мы Укрпочта, а за то, что мы – военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток, – подчеркнул он.
Ранее Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных.
Нововведения направлены на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость государства.
Также сообщалось, что с 4 декабря критически важным предприятиям разрешено бронировать работников без количественных ограничений, в том числе военнообязанных, имеющих нарушение воинского учета.
Кроме того, в Министерстве обороны утвердили критерии определения критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им возможность бронировать до 100% персонала.