Укрпочта получила право на бронирование сотрудников не из-за статуса государственной компании, а как объект военной инфраструктуры.

Об этом в интервью рассказал генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.

Бронирование работников Укрпочты

Он отметил, что в настоящее время компания имеет 100% бронирование военнообязанных работников. В то же время, по его словам, это решение повлекло за собой и негативные последствия для предприятия.

– Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам поджигают отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам поджигают отделение за то, что мы повестки раздаем, – заявил Смелянский.

Гендиректор пояснил, что поводом для бронирования стал контракт с Министерством обороны Украины.

– Нам дали бронирование не за то, что мы Укрпочта, а за то, что мы – военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток, – подчеркнул он.

Ранее Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных.

Нововведения направлены на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость государства.

Также сообщалось, что с 4 декабря критически важным предприятиям разрешено бронировать работников без количественных ограничений, в том числе военнообязанных, имеющих нарушение воинского учета.

Кроме того, в Министерстве обороны утвердили критерии определения критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им возможность бронировать до 100% персонала.

