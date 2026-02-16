Укрпошта отримала право на бронювання співробітників не завдяки статусу державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

Бронювання працівників Укрпошти

Він зазначив, що наразі компанія має 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Водночас, за його словами, це рішення спричинило й негативні наслідки для підприємства.

– Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо, – заявив Смілянський.

Гендиректор пояснив, що підставою для бронювання став контракт із Міністерством оборони України.

– Нам дали бронювання не за те, що ми Укрпошта, а за те, що ми – військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток, – підкреслив він.

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних.

Нововведення спрямовані на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, які забезпечують економічну стійкість держави.

Також повідомлялося, що з 4 грудня критично важливим підприємствам дозволено бронювати працівників без кількісних обмежень, зокрема й тих військовозобов’язаних, які мають порушення військового обліку.

Окрім цього, у Міністерстві оборони затвердили критерії визначення критично важливих підприємств у сфері ОПК, що надає їм можливість бронювати до 100% персоналу.

