Украинские войска контролируют южные окраины Волчанска Харьковской области, хотя большая часть города разрушена в результате боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация в Волчанске: что известно

По словам Трегубова, интенсивность боев на Волчанском направлении местами ниже, чем, например, на Лиманском, однако условия обороны значительно сложнее из-за масштабных разрушений города.

Российские войска, действуя меньшими силами, пытаются выбить украинских защитников с позиций на подступах к Волчанску, в частности в районах Волчанских Хуторов и Старицы.

Он подчеркнул, что удержание южных окраин города уже является положительным результатом, учитывая разрушенные позиции и близость северной части Волчанска к государственной границе.

Ранее сообщалось, что российские войска имеют заранее определенные планы боевых действий на Харьковском направлении, в частности в отношении Волчанска и дальнейшего продвижения в сторону Лимана.

По словам Трегубова, в начале года российские подразделения не демонстрировали сверхвысокой интенсивности боевых действий, а сосредоточились на перегруппировке и “прощупывании” украинской линии обороны вдоль всей зоны ответственности.

