Бригады ВСУ — от порядкового номера до почетных названий
В Силах обороны Украины продолжается реформирование системы управления войсками, поэтому сейчас реализуется второй этап перехода на корпусную модель.
Сколько есть бригад в ВСУ и что будет с ними после перехода к корпусной системе, читайте в нашем материале.
Продолжается второй этап перехода на корпусную систему
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, реформы продолжаются несмотря на напряженную обстановку на фронте. По его словам, корпуса уже сформированы и получили базовые возможности, а нынешний этап сосредоточен на практическом наполнении этих структур.
В частности, бригады постепенно передислоцируются непосредственно под управление своих корпусов, чтобы каждое корпусное командование имело собственный, полностью подчиненный ему комплект войск.
Параллельно продолжается расширение корпусного состава и масштабирование подразделений, прежде всего в сфере беспилотных систем. В части корпусов батальоны БпЛА реорганизуют в полки, а также усиливается технологический компонент.
В частности, применение наземных беспилотных комплексов для подвоза грузов и эвакуации раненых. В рамках этой работы уже перемещено более 36 тыс. военнослужащих, которые стали основой органов управления и корпусных частей.
По оценке главнокомандующего, переход на корпусную модель позволил уменьшить перегрузку системы управления, повысить управляемость войск и сделать планирование боевых действий более эффективным.
Что означает корпусная система для структуры ВСУ
Корпусная система ВСУ предусматривает разделение войск на армейские корпуса — крупные оперативно-тактические формирования, способные самостоятельно действовать в определенных направлениях. Такой корпус объединяет различные рода войск и имеет полный набор сил и средств для выполнения боевых задач без постоянного привлечения высших штабов.
Основу корпуса составляют механизированные бригады, которые выполняют роль главной ударной силы. Они укомплектованы танками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и другой бронированной техникой. Кроме них, в состав корпуса входят артиллерийские, зенитные, инженерные, разведывательные подразделения и специальные войска.
Важной частью корпуса являются также органы управления и обеспечения: штаб, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, медицинские и тыловые службы. Именно эта совокупность элементов делает корпус автономной структурой, способной не только вести боевые действия, но и полностью обеспечивать их в логистическом и управленческом смысле.
Как меняется роль бригад Вооруженных сил Украины
Бригада — это крупное тактическое военное формирование, которое есть во всех видах Вооруженных сил. В Сухопутных войсках она обычно состоит из нескольких батальонов и дополнительных подразделений. Например, артиллерии, разведки или инженеров. Если проще, бригада — это усиленный полк с большими возможностями.
Несколько бригад могут объединяться в дивизию. Командует бригадой чаще всего бригадный генерал.
В рамках перехода на корпусную систему продолжается перегруппировка бригад. Планируется сформировать 18 корпусов, при этом общее количество бригад не уменьшается, а меняется только система управления войсками.
В рамках корпусной системы бригады сохраняют статус основных боевых единиц, однако теперь они работают в тесной связке со своим корпусом. Это сокращает цепочку командования, ускоряет принятие решений и позволяет лучше координировать действия подразделений на поле боя.
В итоге корпусная реформа в ВСУ направлена не на формальное изменение структуры, а на создание более гибкой, управляемой и технологически оснащенной армии, приспособленной к условиям современной войны.
Типы бригад ВСУ
По назначению бригады бывают:
- пехотные;
- мотопехотные;
- моторизованные;
- танковые;
- десантные;
- артиллерийские;
- инженерные;
- связи и другие.
Бригады ВСУ: численность
Численность бригады обычно составляет 1-8 тыс. военных, иногда больше. В Военно-морских силах бригада — это объединение кораблей одного типа. Бригада может действовать отдельно или входить в состав дивизии, корпуса или армии.
Бригады ВСУ: количество
На данный момент в Украине насчитывается около 110 бригад. В их состав входят механизированные, десантные, артиллерийские и другие подразделения, входящие в состав украинской армии.
Список бригад ВСУ
Бригады обозначаются порядковым номером. Например, 14, 28, 53 или 110 механизированные бригады.
В то же время некоторые бригады имеют почетные или исторические названия. Это происходит по решению командования и в соответствии с законами и указами, которые регламентируют присвоение имен воинским частям.
Важнейший документ — указ президента Украины №1173 от 30 октября 2000 года, который определяет, как можно присваивать подразделениям почетные наименования: персональные, исторические или по географическому признаку.
Более того, действует закон Украины 2012 года О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен, который также регламентирует порядок использования имен, почетных наименований и исторических названий для организаций, в том числе воинских частей.
Благодаря этим документам сначала бригада получает порядковый номер, который нужен для учета и управления. А затем, по решению командования и в соответствии с законом, к номеру может быть добавлено почетное название. Это отмечает заслуги подразделения или боевые достижения.
Например, самые известные бригады, имеющие именные или почетные названия:
- 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
- 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр;
- 55 отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь.
Эти названия формируют идентичность подразделения и его дух. Бригады без почетных названий пока остаются только под своим номером, но со временем, по соответствующим решениям, они также могут получить собственное название.
Новые бригады ВСУ
В Украине пока не планируют формировать новые бригады в составе Вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью телеканалу Мы — Украина.
По его словам, основные усилия сейчас направлены на доукомплектование и подготовку уже существующих подразделений, в частности тех, которые находятся на переднем крае, а также бригад, которые находятся на завершающей стадии формирования.
Новые бригады:
- 155 отдельная механизированная бригада, сформированная 1 марта 2024 года, известная под прозвищем Anne of Kyiv Brigade.
- 156 отдельная механизированная бригада, созданная 12 августа 2024 года, входит в состав Сухопутных войск.
- 160 отдельная механизированная бригада, сформированная летом 2024 года.
Эти бригады возникли во время нескольких волн расширения армии. Командование увеличивало их количество, чтобы лучше выполнять задачи на фронте и иметь резервные подразделения.
30 января 2026 года указами президента Украины Владимира Зеленского были присвоены новые почетные наименования двум бригадам Государственной специальной службы транспорта и одному учебному центру Сил беспилотных систем ВСУ:
- Согласно указу №91/2026 , 194 отдельной понтонно-мостовой бригаде присвоено почетное наименование Самар.
- Согласно указу №90/2026, 783 отдельной бригаде оперативного оборудования территории присвоено наименование Новый Кодак.
- Согласно указу №85/2026, 190 учебному центру Сил беспилотных систем присвоено почетное наименование имени генерал-хорунжего Василия Кука.