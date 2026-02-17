В Силах обороны Украины продолжается реформирование системы управления войсками, поэтому сейчас реализуется второй этап перехода на корпусную модель.

Сколько есть бригад в ВСУ и что будет с ними после перехода к корпусной системе, читайте в нашем материале.

Продолжается второй этап перехода на корпусную систему

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, реформы продолжаются несмотря на напряженную обстановку на фронте. По его словам, корпуса уже сформированы и получили базовые возможности, а нынешний этап сосредоточен на практическом наполнении этих структур.

Сейчас смотрят

В частности, бригады постепенно передислоцируются непосредственно под управление своих корпусов, чтобы каждое корпусное командование имело собственный, полностью подчиненный ему комплект войск.

Параллельно продолжается расширение корпусного состава и масштабирование подразделений, прежде всего в сфере беспилотных систем. В части корпусов батальоны БпЛА реорганизуют в полки, а также усиливается технологический компонент.

В частности, применение наземных беспилотных комплексов для подвоза грузов и эвакуации раненых. В рамках этой работы уже перемещено более 36 тыс. военнослужащих, которые стали основой органов управления и корпусных частей.

По оценке главнокомандующего, переход на корпусную модель позволил уменьшить перегрузку системы управления, повысить управляемость войск и сделать планирование боевых действий более эффективным.

Что означает корпусная система для структуры ВСУ

Корпусная система ВСУ предусматривает разделение войск на армейские корпуса — крупные оперативно-тактические формирования, способные самостоятельно действовать в определенных направлениях. Такой корпус объединяет различные рода войск и имеет полный набор сил и средств для выполнения боевых задач без постоянного привлечения высших штабов.

Основу корпуса составляют механизированные бригады, которые выполняют роль главной ударной силы. Они укомплектованы танками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и другой бронированной техникой. Кроме них, в состав корпуса входят артиллерийские, зенитные, инженерные, разведывательные подразделения и специальные войска.

Важной частью корпуса являются также органы управления и обеспечения: штаб, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, медицинские и тыловые службы. Именно эта совокупность элементов делает корпус автономной структурой, способной не только вести боевые действия, но и полностью обеспечивать их в логистическом и управленческом смысле.

Как меняется роль бригад Вооруженных сил Украины

Бригада — это крупное тактическое военное формирование, которое есть во всех видах Вооруженных сил. В Сухопутных войсках она обычно состоит из нескольких батальонов и дополнительных подразделений. Например, артиллерии, разведки или инженеров. Если проще, бригада — это усиленный полк с большими возможностями.

Несколько бригад могут объединяться в дивизию. Командует бригадой чаще всего бригадный генерал.

В рамках перехода на корпусную систему продолжается перегруппировка бригад. Планируется сформировать 18 корпусов, при этом общее количество бригад не уменьшается, а меняется только система управления войсками.

В рамках корпусной системы бригады сохраняют статус основных боевых единиц, однако теперь они работают в тесной связке со своим корпусом. Это сокращает цепочку командования, ускоряет принятие решений и позволяет лучше координировать действия подразделений на поле боя.

В итоге корпусная реформа в ВСУ направлена не на формальное изменение структуры, а на создание более гибкой, управляемой и технологически оснащенной армии, приспособленной к условиям современной войны.

Типы бригад ВСУ

По назначению бригады бывают:

пехотные;

мотопехотные;

моторизованные;

танковые;

десантные;

артиллерийские;

инженерные;

связи и другие.

Бригады ВСУ: численность

Численность бригады обычно составляет 1-8 тыс. военных, иногда больше. В Военно-морских силах бригада — это объединение кораблей одного типа. Бригада может действовать отдельно или входить в состав дивизии, корпуса или армии.

Бригады ВСУ: количество

На данный момент в Украине насчитывается около 110 бригад. В их состав входят механизированные, десантные, артиллерийские и другие подразделения, входящие в состав украинской армии.

Список бригад ВСУ

Бригады обозначаются порядковым номером. Например, 14, 28, 53 или 110 механизированные бригады.

В то же время некоторые бригады имеют почетные или исторические названия. Это происходит по решению командования и в соответствии с законами и указами, которые регламентируют присвоение имен воинским частям.

Важнейший документ — указ президента Украины №1173 от 30 октября 2000 года, который определяет, как можно присваивать подразделениям почетные наименования: персональные, исторические или по географическому признаку.

Более того, действует закон Украины 2012 года О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен, который также регламентирует порядок использования имен, почетных наименований и исторических названий для организаций, в том числе воинских частей.

Благодаря этим документам сначала бригада получает порядковый номер, который нужен для учета и управления. А затем, по решению командования и в соответствии с законом, к номеру может быть добавлено почетное название. Это отмечает заслуги подразделения или боевые достижения.

Например, самые известные бригады, имеющие именные или почетные названия:

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр;

55 отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь.

Эти названия формируют идентичность подразделения и его дух. Бригады без почетных названий пока остаются только под своим номером, но со временем, по соответствующим решениям, они также могут получить собственное название.

Новые бригады ВСУ

В Украине пока не планируют формировать новые бригады в составе Вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью телеканалу Мы — Украина.

По его словам, основные усилия сейчас направлены на доукомплектование и подготовку уже существующих подразделений, в частности тех, которые находятся на переднем крае, а также бригад, которые находятся на завершающей стадии формирования.

Новые бригады:

155 отдельная механизированная бригада, сформированная 1 марта 2024 года, известная под прозвищем Anne of Kyiv Brigade.

156 отдельная механизированная бригада, созданная 12 августа 2024 года, входит в состав Сухопутных войск.

160 отдельная механизированная бригада, сформированная летом 2024 года.

Эти бригады возникли во время нескольких волн расширения армии. Командование увеличивало их количество, чтобы лучше выполнять задачи на фронте и иметь резервные подразделения.

30 января 2026 года указами президента Украины Владимира Зеленского были присвоены новые почетные наименования двум бригадам Государственной специальной службы транспорта и одному учебному центру Сил беспилотных систем ВСУ:

Согласно указу №91/2026

Согласно указу №90/2026

Согласно указу №85/2026

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.