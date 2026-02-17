У Силах оборони України продовжується реформування системи управління військами, тож нині реалізується другий етап переходу на корпусну модель.

Скільки є бригад в ЗСУ та що буде з ними після переходу до корпусної системи, читайте в нашому матеріалі.

Триває другий етап переходу на корпусну систему

Як повідомив генерал Олександр Сирський, реформи тривають попри напружену обстановку на фронті. За його словами, корпуси вже сформовані та отримали базові спроможності, а нинішній етап зосереджений на практичному наповненні цих структур.

Зокрема, бригади поступово передислоковуються безпосередньо під управління своїх корпусів, щоб кожне корпусне командування мало власний, повністю підпорядкований йому комплект військ.

Паралельно триває розширення корпусного складу та масштабування підрозділів, передусім у сфері безпілотних систем. У частині корпусів батальйони БПЛА реорганізовують у полки, а також посилюється технологічний компонент.

Зокрема застосування наземних безпілотних комплексів для підвезення вантажів і евакуації поранених. У межах цієї роботи вже переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління та корпусних частин.

За оцінкою Головнокомандувача, перехід на корпусну модель дав змогу зменшити перевантаження системи управління, підвищити керованість військ і зробити планування бойових дій більш ефективним.

Що означає корпусна система для структури ЗСУ

Корпусна система ЗСУ передбачає поділ військ на армійські корпуси – великі оперативно-тактичні формування, здатні самостійно діяти на визначених напрямках. Такий корпус об’єднує різні роди військ і має повний набір сил та засобів для виконання бойових завдань без постійного залучення вищих штабів.

Основу корпусу становлять механізовані бригади, які виконують роль головної ударної сили. Вони укомплектовані танками, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами та іншою броньованою технікою. Окрім них, до складу корпусу входять артилерійські, зенітні, інженерні, розвідувальні підрозділи та спеціальні війська.

Важливою частиною корпусу є також органи управління й забезпечення: штаб, підрозділи зв’язку, радіоелектронної боротьби, медичні та тилові служби. Саме ця сукупність елементів робить корпус автономною структурою, здатною не лише вести бойові дії, а й повністю забезпечувати їх у логістичному та управлінському сенсі.

Як змінюється роль бригад Збройних сил України

Бригада – це велике тактичне військове формування, який є в усіх видах збройних сил. У сухопутних військах вона зазвичай складається з кількох батальйонів та додаткових підрозділів. Наприклад, артилерії, розвідки або інженерів. Якщо простіше, бригада – це посилений полк із більшими можливостями.

Кілька бригад можуть об’єднуватися в дивізію. Командує бригадою найчастіше бригадний генерал.

У межах переходу на корпусну систему триває перегрупування бригад. Планується сформувати 18 корпусів, при цьому загальна кількість бригад не зменшується, а змінюється лише система управління військами.

У межах корпусної системи бригади зберігають статус основних бойових одиниць, однак тепер вони працюють у тісній зв’язці зі своїм корпусом. Це скорочує ланцюг командування, пришвидшує ухвалення рішень і дозволяє краще координувати дії підрозділів на полі бою.

У підсумку корпусна реформа в ЗСУ спрямована не на формальну зміну структури, а на створення більш гнучкої, керованої та технологічно оснащеної армії, пристосованої до умов сучасної війни.

Типи бригад ЗСУ

За призначенням бригади бувають:

піхотні,

мотопіхотні,

моторизовані,

танкові,

десантні,

артилерійські,

інженерні,

зв’язку та інші.

Бригади ЗСУ: чисельність

Чисельність бригади зазвичай становить 1-8 тис. військових, іноді більше. У військово-морських силах бригада – це об’єднання кораблів одного типу. Бригада може діяти окремо або входити до складу дивізії, корпусу чи армії.

Бригади ЗСУ: кількість

Станом на зараз в Україні налічується близько 110 бригад. До них входять механізовані, десантні, артилерійські та інші підрозділи, які перебувають у складі української армії.

Список бригад ЗСУ

Бригади позначаються порядковим номером. Наприклад, 14-та, 28-ма, 53-тя чи 110-та механізовані бригади.

Водночас деякі бригади мають пошану у вигляді почесної або історичної назви. Це відбувається за рішенням командування та відповідно до законів і указів, які регламентують присвоєння імен військовим частинам.

Найважливіший документ – Указ Президента України №1173 від 30 жовтня 2000 року, який визначає, як можна присвоювати підрозділам почесні найменування: персональні, історичні або ж за географічною ознакою.

Ба більше, діє Закон України 2012 року Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен, який також регламентує порядок використання імен, почесних найменувань та історичних назв для організацій, у тому числі військових частин.

Завдяки цим документам спочатку бригада отримує порядковий номер, який потрібен для обліку та управління. А потім, за рішенням командування та відповідно до закону, до номера може бути додана почесна назва. Це відзначає заслуги підрозділу або бойові досягнення.

Наприклад, найвідоміші бригади, які мають іменні або почесні назви:

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців

93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр

55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ

Ці назви формують ідентичність підрозділу та його дух. Бригади без почесних найменувань поки залишаються лише під своїм номером, але з часом, за відповідними рішеннями, вони також можуть отримати власну назву.

Нові бригади ЗСУ

В Україні наразі не планують формувати нові бригади у складі Збройних сил. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю телеканалу Ми – Україна.

За його словами, основні зусилля зараз спрямовані на доукомплектування та підготовку вже існуючих підрозділів, зокрема тих, що перебувають на передньому краї, а також бригад, які знаходяться на завершальній стадії формування.

Нові бригади:

155-та окрема механізована бригада, сформована 1 березня 2024 року, відома під прізвиськом Anne of Kyiv Brigade.

156-та окрема механізована бригада, створена 12 серпня 2024 року, входить до складу Сухопутних військ.

160-та окрема механізована бригада, сформована влітку 2024 року.



Ці бригади виникли під час кількох хвиль розширення армії. Командування збільшувало їхню кількість, щоб краще виконувати завдання на фронті та мати резервні підрозділи.

30 січня 2026 року указами Президента України Володимира Зеленського були присвоєні нові почесні найменування двом бригадам Державної спеціальної служби транспорту та одному навчальному центру Сил безпілотних систем ЗСУ:

№91/2026 Згідно з Указом, 194-й окремій понтонно-мостовій бригаді присвоєно почесне найменування Самар.

№90/2026 Згідно з Указом, 783-й окремій бригаді оперативного обладнання території присвоєно найменування Новий Кодак.

№85/2026 Згідно з Указом, 190-му навчальному центру Сил безпілотних систем присвоєно почесне найменування імені генерал-хорунжого Василя Кука.

