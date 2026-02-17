В ночь на 17 февраля Россия продолжила воздушные атаки на украинские регионы.

Взрывы прогремели в Днепре, Одессе и Прикарпатье.

Параллельно стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в России, а также продолжается подготовка к новому раунду трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Днепр и область

Атака на Днепр и область была с применением ракет, беспилотников, артиллерии и авиабомб.

В Днепре разрушены частное предприятие, административные здания, дома и автомобили.

В Кривом Роге повреждено предприятие. В Криничанской общине Каменского района – жилье.

В Покровской общине Синельниковского района горел частный дом.

В Никопольском районе россияне атаковали сам районный центр, а также Червоногригоровскую и Покровскую общины. Разрушена инфраструктура, магазины, учебный центр, многоквартирные дома и около десятка автомобилей.

Ночная атака на Одессу

Параллельно в ночь на 17 февраля российские войска атаковали Одессу ударными дронами.

В результате атаки в Одессе были повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, магазин и станция технического обслуживания.

В одном из районов города загорелись верхние этажи многоэтажки.

Воздушную тревогу в Одессе этой ночью объявляли шесть раз.

На данный момент известно о пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести, оба госпитализированы.

Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

По данным ДТЭК, разрушения энергетической инфраструктуры Одессы — чрезвычайно серьезные. Чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние, отмечают в компании, понадобится много времени.

Взрывы в Бурштыне

Утром 17 февраля прогремели взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области.

Перед взрывами начальница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук предупредила о ракетной угрозе.

– Вражеские ракеты в воздушном пространстве области! Перейдите в безопасное место! – обратилась она к жителям Прикарпатья.

В Воздушных силах ВСУ впоследствии уточнили, что ракета пролетела мимо Бурштына в западном направлении.

После этого жители города сообщили о серии взрывов.

На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших не обнародовано. Данные уточняются.

Заявления сенаторов США в Киеве

Во время визита в Киев 16 февраля сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор Шелдон Вайтгаус заявили, что Россия целенаправленно атакует предприятия, связанные с американским бизнесом в Украине.

По словам Блюменталя, Кремль намеренно выбирает американские заводы и офисы в качестве мишеней для ракетных и дроновых ударов.

Он призвал к расширению военной помощи Украине, в частности поставкам перехватчиков для систем Patriot, самолетов F-16 и усилению санкций против России.

Ситуация на Запорожском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя на Запорожье остается напряженной.

Российские войска продолжают штурмовые действия с применением техники, однако Силы обороны Украины удерживают позиции и проводят результативные контратаки.

Сырский подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных и поддержание боеспособности подразделений.

Дело Германа Галущенко

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко обжаловал свое задержание в Высшем антикоррупционном суде.

Суд постановил, что Галущенко будет оставаться под стражей до рассмотрения вопроса о мере пресечения, которое назначено на 17 февраля.

Его подозревают в создании и участии в преступной организации и легализации средств, полученных незаконным путем.

Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву

Представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Майами в Женеву для участия в новом раунде трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, а также в ядерных переговорах с Ираном.

Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид.

По его словам, Уиткофф и Кушнер отправились в Женеву для проведения переговоров по войне России против Украины и иранской ядерной программе.

Согласно данным сервиса Flightradar24, из Майами почти одновременно вылетели два бизнес-джета, которыми пользуются Уиткофф и Кушнер.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани

Между тем в России в Краснодарском крае сообщили о пожаре на Ильском НПЗ, расположенном на территории Кубани.

По предварительным данным российских источников, на объекте произошло возгорание.

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из предприятий топливно-энергетического комплекса региона.

Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

