События ночи 17 февраля: удары по Днепру, Одессе, пожар на НПЗ в РФ и переговоры в Женеве
В ночь на 17 февраля Россия продолжила воздушные атаки на украинские регионы.
Взрывы прогремели в Днепре, Одессе и Прикарпатье.
Параллельно стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в России, а также продолжается подготовка к новому раунду трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Атака на Днепр и область
- Ночная атака на Одессу
- Взрывы в Бурштыне
- Заявления сенаторов США в Киеве
- Ситуация на Запорожском направлении
- Дело Германа Галущенко
- Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву
- Пожар на Ильском НПЗ на Кубани
Атака на Днепр и область
Атака на Днепр и область была с применением ракет, беспилотников, артиллерии и авиабомб.
В Днепре разрушены частное предприятие, административные здания, дома и автомобили.
В Кривом Роге повреждено предприятие. В Криничанской общине Каменского района – жилье.
В Покровской общине Синельниковского района горел частный дом.
В Никопольском районе россияне атаковали сам районный центр, а также Червоногригоровскую и Покровскую общины. Разрушена инфраструктура, магазины, учебный центр, многоквартирные дома и около десятка автомобилей.
Ночная атака на Одессу
Параллельно в ночь на 17 февраля российские войска атаковали Одессу ударными дронами.
В результате атаки в Одессе были повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, магазин и станция технического обслуживания.
В одном из районов города загорелись верхние этажи многоэтажки.
Воздушную тревогу в Одессе этой ночью объявляли шесть раз.
На данный момент известно о пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести, оба госпитализированы.
Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.
По данным ДТЭК, разрушения энергетической инфраструктуры Одессы — чрезвычайно серьезные. Чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние, отмечают в компании, понадобится много времени.
Взрывы в Бурштыне
Утром 17 февраля прогремели взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области.
Перед взрывами начальница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук предупредила о ракетной угрозе.
– Вражеские ракеты в воздушном пространстве области! Перейдите в безопасное место! – обратилась она к жителям Прикарпатья.
В Воздушных силах ВСУ впоследствии уточнили, что ракета пролетела мимо Бурштына в западном направлении.
После этого жители города сообщили о серии взрывов.
На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших не обнародовано. Данные уточняются.
Заявления сенаторов США в Киеве
Во время визита в Киев 16 февраля сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор Шелдон Вайтгаус заявили, что Россия целенаправленно атакует предприятия, связанные с американским бизнесом в Украине.
По словам Блюменталя, Кремль намеренно выбирает американские заводы и офисы в качестве мишеней для ракетных и дроновых ударов.
Он призвал к расширению военной помощи Украине, в частности поставкам перехватчиков для систем Patriot, самолетов F-16 и усилению санкций против России.
Ситуация на Запорожском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя на Запорожье остается напряженной.
Российские войска продолжают штурмовые действия с применением техники, однако Силы обороны Украины удерживают позиции и проводят результативные контратаки.
Сырский подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных и поддержание боеспособности подразделений.
Дело Германа Галущенко
Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко обжаловал свое задержание в Высшем антикоррупционном суде.
Суд постановил, что Галущенко будет оставаться под стражей до рассмотрения вопроса о мере пресечения, которое назначено на 17 февраля.
Его подозревают в создании и участии в преступной организации и легализации средств, полученных незаконным путем.
Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву
Представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Майами в Женеву для участия в новом раунде трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, а также в ядерных переговорах с Ираном.
Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид.
По его словам, Уиткофф и Кушнер отправились в Женеву для проведения переговоров по войне России против Украины и иранской ядерной программе.
Согласно данным сервиса Flightradar24, из Майами почти одновременно вылетели два бизнес-джета, которыми пользуются Уиткофф и Кушнер.
Пожар на Ильском НПЗ на Кубани
Между тем в России в Краснодарском крае сообщили о пожаре на Ильском НПЗ, расположенном на территории Кубани.
По предварительным данным российских источников, на объекте произошло возгорание.
Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из предприятий топливно-энергетического комплекса региона.
Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.