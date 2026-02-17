Бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого взяли под стражу, сообщил о невозможности самостоятельно оплатить залог.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в зале суда 17 февраля.

Галущенко о размере залога

– Я не представляю, кто это сделает. Я даже не знаю, с кем об этом говорить, – сказал Герман Галущенко.

По словам бывшего чиновника, он не располагает необходимой суммой и не имеет информации о лицах, которые могли бы финансово посодействовать его освобождению из-под стражи.

Как утверждает Галущенко, предварительно он ни с кем вопрос выплаты залога не обсуждал.

– Это не залог, а приговор. Это означает, что человек будет находиться годами в СИЗО, к сожалению. У нас есть такая практика. Ты уже отбываешь наказание, – заявил бывший министр энергетики.

Прокуратура требует для Германа Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 425 млн грн.

Сам экс-министр называет обвинения абсурдными, отмечая, что ему инкриминируют формирование собственной команды.

По словам Галущенко, назначение лояльных специалистов в министерство является нормальной практикой для обеспечения ответственности за энергетическую отрасль.

Высший антикоррупционный суд 16 февраля рассмотрел жалобу защиты экс-министра энергетики Германа Галущенко относительно его задержания.

ВАКС удовлетворил требования адвокатов лишь частично, однако бывший чиновник останется под стражей до момента официального избрания ему меры пресечения.

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Герману Галущенко, расширив круг фигурантов в резонансном деле Мидас.

Экс-чиновнику, возглавлявшему Минэнерго в 2021–2025 годах, инкриминируют причастность к коррупционной схеме, детали которой в настоящее время расследуют правоохранители.

