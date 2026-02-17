Колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якого взяли під варту, повідомив про неможливість самостійно сплатити заставу.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у залі суду 17 лютого.

Галущенко про розмір застави

– Я не уявляю, хто це зробить. Я навіть не знаю, з ким про це говорити, – сказав Герман Галущенко.

За словами колишнього посадовця, він не володіє необхідною сумою та не має інформації про осіб, які могли б фінансово посприяти його звільненню з-під варти.

Зараз дивляться

Як стверджує Галущенко, попередньо він ні з ким питання виплати застави не обговорював.

– Це не застава, а вирок. Це означає, що людина перебуватиме роками в СІЗО, на жаль. У нас є така практика. Ти вже відбуваєш покарання, – заявив колишній міністр енергетики.

Прокуратура вимагає для Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 425 млн грн.

Сам ексміністр називає звинувачення абсурдними, зазначаючи, що йому інкримінують формування власної команди.

За словами Галущенка, призначення лояльних фахівців у міністерство є нормальною практикою для забезпечення відповідальності за енергетичну галузь.

Вищий антикорупційний суд 16 лютого розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка щодо його затримання.

ВАКС задовольнив вимоги адвокатів лише частково, проте колишній посадовець залишатиметься під вартою до моменту офіційного обрання йому запобіжного заходу.

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, розширивши коло фігурантів у резонансній справі Мідас.

Експосадовцю, який очолював Міненерго у 2021–2025 роках, інкримінують причетність до корупційної схеми, деталі якої наразі розслідують правоохоронці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.