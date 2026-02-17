Київський апеляційний суд переглянув розмір застави для колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпосту. Суму застави знизили зі 119,8 млн грн до майже 20 млн грн.

Про це заявила прессекретар Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі Укрінформ.

Суд зменшив розмір застави для Тандира

За її словами, прокурор просив суд залишити колишньому судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Однак колегія суддів зменшила розмір застави до майже 20 млн грн.

28 січня Святошинський районний суд Києва встановив суму застави для екссудді Олексія Тандира у розмірі 119,8 млн грн як альтернативу триманню під вартою.

Нагадаємо, колишнього очільника Макарівського райсуду обвинувачують у смертельній ДТП. У травні 2023 року він за кермом Lexus напідпитку збив на смерть 22-річного нацгвардійця на блокпосту.

Експертиза офіційно підтвердила стан алкогольного сп’яніння водія в момент автокатастрофи.

Справа екссудді Олексія Тандира дійшла до етапу судового розгляду після того, як влітку 2023 року було завершено досудове розслідування.

Раніше, у травні того ж року, Вища рада правосуддя дозволила арешт посадовця, а суд відправив його під варту без права на заставу.

Вже у серпні 2024 року ВРП офіційно звільнила Тандира з посади судді. Наразі обвинуваченому загрожує до 10 років ув’язнення з аналогічним терміном позбавлення на право керувати транспортними засобами.

