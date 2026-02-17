Первый день трехсторонних переговоров в Женеве между представителями Украины, США и РФ завершен. Доклад о его результатах получит президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Первый день переговоров в Женеве: что известно

— В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений, — рассказал Умеров.

Он добавил, что политический и военный блоки на сегодня завершили свою работу.

— Спасибо американским партнерам за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе, — отметил секретарь СНБО.

Умеров предоставит доклад президенту Владимиру Зеленскому по итогам первого дня переговоров в Женеве.

Он также анонсировал работу политической и военной групп завтра утром.

Напомним, сегодня в Женеве начался очередной раунд переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, Россия.

На повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в Женеву отправились глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

От американцев — посланник и зять президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, к ним присоединится и министр армии США Дэн Дрисколл.

Россияне заменили главу делегации. Вместо начальника главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова на переговоры поехал помощник Путина, историк Владимир Мединский.

16 февраля украинская делегация отправилась в Женеву.

