У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів – Умєров
Перший день тристоронніх переговорів у Женеві завершено. Доповідь про його результати отримає президент Володимир Зеленський.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
Перший день переговорів у Женеві: що відомо
– У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень, – розповів Умєров.
Він додав, що політичний, і військовий блоки на сьогодні завершили свою роботу.
– Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі, – зазначив секретар РНБО.
Умєров надасть доповідь президенту Володимиру Зеленському за підсумками першого дня переговорів у Женеві.
Він також анонсував роботу політичної і військової груп завтра зранку.