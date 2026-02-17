Перший день тристоронніх переговорів у Женеві завершено. Доповідь про його результати отримає президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Перший день переговорів у Женеві: що відомо

– У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень, – розповів Умєров.

Він додав, що політичний, і військовий блоки на сьогодні завершили свою роботу.

Зараз дивляться

– Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі, – зазначив секретар РНБО.

Умєров надасть доповідь президенту Володимиру Зеленському за підсумками першого дня переговорів у Женеві.

Він також анонсував роботу політичної і військової груп завтра зранку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.