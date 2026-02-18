В четверг, 19 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Графики отключений света в Украине 19 февраля

Графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать завтра в течение всех суток во всех регионах Украины.

Как отмечает Укрэнерго, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно! – говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация в энергетике Украины остается сверхсложной из-за постоянных обстрелов РФ. Так, в ночь на 17 февраля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Всего было запущено 425 воздушных целей, в том числе и по объектам энергетики.

А в ночь на 18 февраля РФ выпустила 126 БпЛА и баллистическую ракету. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных дронов на 14 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано еще в трех местах.

