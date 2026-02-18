У четвер, 19 лютого, у всіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Графіки відключень світла в Україні 19 лютого

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть завтра протягом усієї доби в усіх регіонах України.

Як зауважує Укренерго, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ситуація в енергетиці України залишається надскладною через постійні обстріли РФ. Так, у ніч на 17 лютого ворог атакував Україну ракетами та дронами. Всього було запущено 425 повітряних цілей, зокрема і по об’єктах енергетики.

А у ніч на 18 лютого РФ запустила 126 БпЛА та балістичну ракету. Було зафіксовано влучання ракети та 23 ударних дронів на 14 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА було ще у трьох місцях.

