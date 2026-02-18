Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки дуже пильно стежать за тим, щоб військовозобов’язані дотримувалися правил військового обліку.

Якщо під час таких перевірок виявляють порушення вимог щодо обліку, мобілізації чи оборони, до громадян можуть застосувати адміністративні штрафи.

За що ТЦК може виписати штраф та як оскаржити покарання, читайте в нашому матеріалі.

За що ТЦК можуть виписати штраф

Штрафи передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (статті 210 і 210‑1), а їхній розмір сьогодні становить 17 000-25 500 гривень.

Одна з причин, за що ТЦК та СП можуть виписати штраф – особа не стоїть на військовому обліку. Чоловіки віком від 17 до 60 років мають бути поставлені на облік у районному центрі комплектування.

Перший облік проводиться в 17 років, а з 25 років особа включається до системи як військовозобов’язаний. Якщо дані про облік відсутні в реєстрі Оберіг, це може стати підставою для штрафу.

У комерційних структурах, держустановах чи навчальних закладах мають вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних. Якщо такого обліку немає або він ведеться неналежним чином, це може тягнути як персональні, так і адміністративні санкції для підприємства чи керівника.

Повістки можуть вручати особисто або надсилати поштою. Вони потрібні для постановки на облік, оформлення документів чи проходження медичного огляду. Якщо людина не з’явилася у встановлений строк, це розцінюється як порушення і може стати підставою для штрафу.

Ігнорування виклику на медичний огляд (ВЛК) – це теж одна з причин накладення штрафу ТЦК. Отримавши направлення на проходження ВЛК, людина повинна з’явитися на огляд у чітко визначений строк.

За несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання чи прізвища, теж накладається штраф ТЦК. При переїзді, зміна адреси повинна бути внесена в облік протягом 7 днів у місцевому центрі комплектування. Несвоєчасне або неповідомлення про зміну місця проживання – це ще одне порушення.

Під час воєнного стану всі чоловіки 18–60 років повинні мати при собі військовий документ у електронній формі та пред’являти його на вимогу працівників ТЦК, поліції чи прикордонної служби. Якщо такого документа немає, то можливе адміністративне стягнення.

Усі, хто підлягає військовому обліку, мають оновити свої дані. У разі невиконання цієї вимоги можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Але, майте на увазі, що в законі є примітка, яка може стати підставою для оскарження постанови про штраф:

Положення статей 210, 210-1 Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Як відбувається процедура

Якщо виявляють порушення, адміністративний процес виглядає приблизно так:

Фіксують порушення та складають протокол. Матеріали передають на розгляд до адміністративної комісії чи суду. Виносять постанову про накладення штрафу.

Якщо штраф не сплачено у встановлений строк, справу можуть передати до виконавчої служби, і сума стягнень може бути примусово затребувана.

Скільки штрафів може виписати ТЦК

За кожне порушення правил військового обліку можуть виписати штраф, і кількість таких штрафів для однієї людини не обмежена. Кожен випадок розглядають окремо, тому:

за одне порушення приходить одна постанова;

якщо порушувати правила повторно, то прийде новий штраф;

якщо людина систематично не виконує вимоги, таких штрафів може накопичитися багато.



Часто люди навіть не знають, що на них вже є кілька постанов, поки не намагаються сплатити один із штрафів через застосунок Резерв+.

Навіть після сплати першого штрафу, статус у системі може залишатися “у розшуку”. Це означає, що є ще інші порушення, які не погашені.

Найчастіше так буває у тих, хто тривалий час ігнорував ТЦК:

не приходив за повістками;

не оновлював свої дані;

не виконував вимоги законодавства про мобілізацію.

За кожен такий випадок виписують окрему постанову, тому кількість штрафів у однієї людини може бути великою.

