Парламент Латвии принял резолюцию в поддержку Украины к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России.

Соответствующее решение было принято 19 февраля во время заседания Саэйма.

Об этом сообщила вицеспикер Верховная Рада Украины Елена Кондратюк, которая находится с рабочим визитом в Риге.

– Как и обещала во время нашей встречи в Риге госпожа Спикер Саэймы Латвии Дайга Миериня, как только на своем заседании латвийский парламент принял специальную резолюцию о поддержке Украины к четвертой годовщине сопротивления полномасштабному вторжению России. Благодарны Саэйми Латвии и всему латвийскому обществу за непреклонную поддержку Украины, – отметила Кондратюк.

В документе латвийские парламентарии подчеркивают, что Украина искренне стремится к прекращению боевых действий и активно участвует в мирных переговорах для достижения справедливого соглашения.

В то же время, как подчеркивается в резолюции, Россия из-за дезинформации, новых неприемлемых ультиматум и усиления атак на гражданское население и энергетическую инфраструктуру саботирует мирные инициативы и несет ответственность за продолжение войны.

Саэйма заявила, что Латвия никогда не признает включение в состав России украинских территорий, оккупированных с 2014 года.

Парламент призвал правительство страны и международное сообщество выступать за мирное урегулирование на основе полного восстановления территориальной целостности Украины, а также предотвращать аннексию и легализацию оккупации.

Депутаты также поддержали усиление санкционного давления на Россию, разрыв экономических связей и введение ограничений против государств и компаний, способствующих ее агрессии, в частности, против так называемого теневого флота.

Отдельно парламент подтвердил намерение Латвии и дальше поддерживать Украину, направляя по меньшей мере 0,25% ВВП на военную помощь, а также продолжать гуманитарную поддержку для восстановления критической инфраструктуры и реабилитации пострадавших.

Парламентарии приветствовали решение Европейского Союза о замораживании российских активов на неопределенный срок и предоставлении Украине займа в 90 миллиардов евро для покрытия неотложных финансовых потребностей.

Кроме того, Саэйма призвала обеспечить полноценное функционирование Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины и Механизма компенсации ущерба, а также расширить поддержку Киева, в том числе через использование замороженных российских активов.

В резолюции также отмечается, что будущее Украины – у ЕС и НАТО.

Латвийские депутаты подчеркнули необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров ЕС для Украины и заверили в продолжении политической и практической поддержки ее евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Латвии в канун годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации планирует рассмотреть резолюцию о поддержке Украины.

