Відповідне рішення було ухвалено 19 лютого під час засідання Саейма.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка перебуває з робочим візитом у Ризі.

– Як і обіцяла під час нашої зустрічі у Ризі пані спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня, щойно на своєму засіданні латвійський парламент ухвалив спеціальну резолюцію про підтримку України до четвертої річниці опору повномасштабному вторгненню росії. Вдячні Саеймі Латвії та усьому латвійському суспільству за непохитну підтримку України, – зазначила Кондратюк.

У документі латвійські парламентарі наголошують, що Україна щиро прагне припинення бойових дій і бере активну участь у мирних переговорах для досягнення справедливої угоди.

Водночас, як підкреслюється в резолюції, Росія через дезінформацію, нові неприйнятні ультиматуми та посилення атак на цивільне населення й енергетичну інфраструктуру саботує мирні ініціативи та несе відповідальність за продовження війни.

Саейма заявила, що Латвія ніколи не визнає включення до складу Росії українських територій, окупованих з 2014 року.

Парламент закликав уряд країни та міжнародну спільноту виступати за мирне врегулювання на основі повного відновлення територіальної цілісності України, а також запобігати анексії та легалізації окупації.

Депутати також підтримали посилення санкційного тиску на Росію, розрив економічних зв’язків і запровадження обмежень проти держав та компаній, які сприяють її агресії, зокрема проти так званого тіньового флоту.

Окремо парламент підтвердив намір Латвії й надалі підтримувати Україну, спрямовуючи щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу, а також продовжувати гуманітарну підтримку для відновлення критичної інфраструктури та реабілітації постраждалих.

Парламентарі привітали рішення Європейського Союзу щодо замороження російських активів на невизначений термін і надання Україні позики у 90 мільярдів євро для покриття нагальних фінансових потреб.

Крім того, Саейма закликала забезпечити повноцінне функціонування Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України та Механізму компенсації збитків, а також розширити підтримку Києва, зокрема через використання заморожених російських активів.

У резолюції також наголошується, що майбутнє України – в ЄС і НАТО.

Латвійські депутати підкреслили необхідність якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів ЄС для України та запевнили у продовженні політичної й практичної підтримки її євроатлантичної інтеграції.

Раніше повідомлялося, що парламент Латвії напередодні роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації планує розглянути резолюцію про підтримку України.

