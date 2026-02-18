В группе мониторинга при прекращении огня должны присутствовать не только представители Украины, РФ и США, но и Европы, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о составе мониторинговой группы при прекращении огня

Для мониторинга прекращения огня нужны не только представители Украины, РФ и США, но и Европы.

— Мы снова поднимаем тему, что даже во время мониторинга прекращения огня, когда оно наступит, если бы оно не наступило, я считаю – что, конечно, прекрасно, что у нас есть американцы. Конечно, понятно, что в этой группе будут россияне и украинцы, потому что мы находимся по обе стороны линии столкновения. Но я снова и снова подчеркиваю, что, по моему мнению, нам тоже нужны представители Европы, – сказал Зеленский в интервью для Пирса Моргана.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил журналистам, что во время двухдневных переговоров в Женеве между тремя сторонами был конструктив в военном направлении. По его словам, военные понимают, как мониторить прекращение огня и окончание войны.

Сейчас смотрят

В то же время он подчеркнул, что больше деталей будет после возвращения украинской команды домой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.