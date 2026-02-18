Представители Европы должны участвовать в мониторинге прекращения огня – Зеленский
- Во время мониторинга прекращения огня, когда бы оно не наступило, должны быть представители Украины, РФ, США, заявил Владимир Зеленский.
- Также он подчеркнул на важности присутствия и европейцев.
В группе мониторинга при прекращении огня должны присутствовать не только представители Украины, РФ и США, но и Европы, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о составе мониторинговой группы при прекращении огня
Для мониторинга прекращения огня нужны не только представители Украины, РФ и США, но и Европы.
— Мы снова поднимаем тему, что даже во время мониторинга прекращения огня, когда оно наступит, если бы оно не наступило, я считаю – что, конечно, прекрасно, что у нас есть американцы. Конечно, понятно, что в этой группе будут россияне и украинцы, потому что мы находимся по обе стороны линии столкновения. Но я снова и снова подчеркиваю, что, по моему мнению, нам тоже нужны представители Европы, – сказал Зеленский в интервью для Пирса Моргана.
Напомним, что ранее Зеленский сообщил журналистам, что во время двухдневных переговоров в Женеве между тремя сторонами был конструктив в военном направлении. По его словам, военные понимают, как мониторить прекращение огня и окончание войны.
В то же время он подчеркнул, что больше деталей будет после возвращения украинской команды домой.