У групі моніторингу у разі припинення вогню мають бути присутніми не лише представники України, РФ та США, але й Європи, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про склад моніторингової групи у разі припинення вогню

Для моніторингу припинення вогню потрібні не лише представники з боку України, РФ та США, а й Європи.

– Ми знову піднімаємо тему, що навіть під час моніторингу припинення вогню, коли воно настане, коли б воно не настало, я вважаю – що, звичайно чудово, що у нас є американці. Звичайно, зрозуміло, що в цій групі будуть росіяни та українці, тому що ми перебуваємо по обидва боки лінії зіткнення. Але я знову і знову підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні представники Європи, – сказав Зеленський у інтерв’ю для Пірса Моргана.

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив журналістам, що під час дводенних перемовин у Женеві між трьома сторонами був конструктив щодо військового напрямку. За його словами, військові розуміють як моніторити припинення вогню і закінчення війни.

Водночас він наголосив, що більше деталей буде після повернення української команди додому.

