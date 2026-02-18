Представники Європи мають брати участь у моніторингу припинення вогню – Зеленський
- Під час моніторингу припинення вогню, коли б воно не настало, мають бути представники України, РФ, США, заявив Володимир Зеленський.
- Також він окремо наголосив на важливості присутності і європейців.
У групі моніторингу у разі припинення вогню мають бути присутніми не лише представники України, РФ та США, але й Європи, заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про склад моніторингової групи у разі припинення вогню
Для моніторингу припинення вогню потрібні не лише представники з боку України, РФ та США, а й Європи.
– Ми знову піднімаємо тему, що навіть під час моніторингу припинення вогню, коли воно настане, коли б воно не настало, я вважаю – що, звичайно чудово, що у нас є американці. Звичайно, зрозуміло, що в цій групі будуть росіяни та українці, тому що ми перебуваємо по обидва боки лінії зіткнення. Але я знову і знову підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні представники Європи, – сказав Зеленський у інтерв’ю для Пірса Моргана.
Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив журналістам, що під час дводенних перемовин у Женеві між трьома сторонами був конструктив щодо військового напрямку. За його словами, військові розуміють як моніторити припинення вогню і закінчення війни.
Водночас він наголосив, що більше деталей буде після повернення української команди додому.