В Кривом Роге 14-летний ребенок оказался в интернате после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и оказался мобилизован.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который отреагировал на информацию после широкой огласки в соцсетях.

Инцидент с мобилизацией отца-одиночки в Кривом Роге: что известно

Отмечается, что из-за мобилизации отца несовершеннолетний парень остался один и оказался в интернатном учреждении.

– Я не мог оставить это без реакции, ведь речь идет о базовом праве ребенка на семью… Нам удалось установить: 14-летний парень временно устроен в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец, который фактически самостоятельно воспитывает сына с 2022 года (мать находится за границей), был мобилизован после визита в ТЦК, – пояснил Лубинец.

Он уточнил, что юридически факт единоличного воспитания не был оформлен, несмотря на то что служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы.

Однако отец не сделал этого, что и привело к такой ситуации, и этот случай не единичный.

– Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия, – подытожил омбудсмен.

Он обратился ко всем, кто воспитывает детей самостоятельно, и попросил их привести документы в порядок.

По его словам, оформленный статус одинокого отца или матери, а также определенное место жительства ребенка, решение суда об алиментах или родительских правах, не являются формальностью – скорее это механизм защиты ребенка.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что каждый подобный случай должен заканчиваться одним результатом: ребенок должен быть защищен и ни в коем случае не лишен права на воспитание в семье.

– Но прежде всего об этом должны позаботиться взрослые, чтобы государство в дальнейшем действовало эффективно и в интересах ребенка! – призвал он.

Ранее Факты ICTV писали о том, могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2026 году.

