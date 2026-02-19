У Кривому Розі 14-річний хлопець опинився в інтернаті після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й виявився мобілізований.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який відреагував на інформацію після широкого розголосу в соцмережах.

Інцидент з мобілізацією батька-одинака у Кривому Розі: що відомо

Зазначається, що через мобілізацію батька неповнолітній хлопець залишився один і опинився в інтернатній установі.

– Я не міг залишити це без реакції, адже йдеться про базове право дитини на сім’ю… Нам вдалося встановити: 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько, який фактично самостійно виховує сина з 2022 року (мати перебуває за кордоном), був мобілізований після візиту до ТЦК, – пояснив Лубінець.

Він уточнив, що юридично факт одноосібного виховання не був оформлений, попри те, що служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи.

Однак батько не зробив цього, що й призвело до такої ситуації, і цей випадок не є поодиноким.

– Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки, – підсумував обмудсмен.

Він звернувся до всіх, хто виховує дітей самостійно, та попросив їх привести документи в порядок.

За його словами, оформлений статус одинокого батька чи матері, а також визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав, не є формальністю – радше це механізм захисту дитини.

Дмитро Лубінець наголосив, що кожен подібний випадок має завершуватися одним результатом: дитина повинна бути захищена і в жодному разі не позбавлена права на виховання в сім’ї.

– Але насамперед про це мають подбати дорослі, щоб держава надалі діяла ефективно та в інтересах дитини! – закликав він.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2026 році.

