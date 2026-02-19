Президент України заявив, що держава виконала всі необхідні кроки для набуття членства в НАТО, і тепер рішення залежить виключно від партнерів по блоку.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Зеленський про вступ України у НАТО

– Ми вже зробили те, що мали зробити. Ми сказали, що хочемо і готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та зміцнювати всіх союзників. Що ми можемо зробити більше? Нічого. А тепер м’яч на боці наших партнерів, країн НАТО, – сказав президент.

За словами Зеленського, якщо між Вашингтоном і Москвою відбуваються будь-які обговорення щодо майбутнього України в НАТО, вони мають проходити виключно за участі української сторони.

– Сполучені Штати, попередня адміністрація та ця адміністрація, не бачать нас у НАТО. Будьмо відвертими. І вони це кажуть, але це не означає, що в майбутньому України не буде (в НАТО – Ред.). Але знову ж таки, це не від нас залежить, – додав він.

Як відомо, Росія визначає відмову України від вступу до НАТО однією зі своїх так званих червоних ліній у потенційних мирних переговорах.

Окрім цього, Москва наполягає на відсутності військової присутності країн — членів блоку на території України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія залишатиметься загрозою для союзу навіть у випадку досягнення миру з Україною.

